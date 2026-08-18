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बिहार में पुलिस पर मंत्री का बड़ा हमला, बोले-अपराधियों से अधिक पुलिस से डरने लगे लोग

By Mukesh Srivastava Edited By: Dharmendra Singh
Updated: Tue, 18 Aug 2026 10:55 PM (IST)

दरभंगा में पुलिस कार्रवाई के भय से मोनू सहनी की आत्महत्या के बाद मंत्री मदन सहनी ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस एसटीएफ के नाम पर लोगों को डराकर वसूली कर रही है और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी।

बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी।

HighLights

  1. मंत्री मदन सहनी ने पुलिस पर वसूली और भयादोहन का आरोप लगाया।

  2. कहा, लोग अपराधियों से ज्यादा पुलिस से डरने लगे हैं।

  3. मोनू सहनी आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की।

जागरण संवाददाता, दरभंगा। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर में पुलिस कार्रवाई के भय से मोनू सहनी (19) के फंदे से लटककर जान देने की घटना के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस एसटीएफ के नाम पर लोगों को भय दिखाकर गुमराह कर रही है और वसूली एवं भयादोहन कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग अपराधियों से अधिक पुलिस से डरने लगे हैं।

इस पर रोक नहीं लगी तो लोगों को आगे की रणनीति पर विचार करना पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि खराजपुर की घटना उनके घर के पास की है। मोनू ने जिस मोबाइल फोन के कारण आत्महत्या की, उसे उसने किसी व्यक्ति से खरीदा था। बाद में पुलिस ने उस मोबाइल को बरामद किया।

इसके बाद बिना वर्दी और बिना नंबर की बाइक से पुलिसकर्मी मोनू के घर पहुंचे और उसे डराने-धमकाने का काम किया। मंत्री के अनुसार, इसी दबाव में आकर मोनू ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों का घर पर पहुंचना, फायरिंग किए जाने की बात सामने आना और इसके बाद युवक का आत्महत्या कर लेना गंभीर मामला है।

उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस और अपराधियों में जब अंतर नहीं रह जाएगा तो आम लोग किससे सुरक्षा की उम्मीद करेंगे। मंत्री ने कहा कि उन्होंने घटना से जुड़े वीडियो देखे हैं और स्थानीय लोगों से भी जानकारी मिली है।

पुलिस लोगों को टारगेट कर फायरिंग की है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कहा कि दरभंगा पुलिस एसटीएफ के नाम पर लोगों को भय दिखाती है और उनसे वसूली करती है। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से लोगों को जिस तरह भयादोहन और प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि खराजपुर की घटना में शामिल पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। यदि जांच में यह साबित होता है कि पुलिस की कार्रवाई के दबाव में युवक ने आत्महत्या की, तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।

मंत्री ने यह भी कहा कि पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में जा सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस युवक के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, वह कोई आतंकी नहीं था। उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है कि घटना में तकनीकी सेल के पुलिसकर्मी शामिल थे और पूर्व में भी उन पर दूसरे लोगों के साथ इसी तरह की कार्रवाई करने के आरोप लगते रहे हैं।

पोस्टमार्टम में ले जाने के लिए एंबुलेंस तक उपलब्ध नहीं करा सकी पुलिस

मंत्री ने पुलिस की व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि युवक की मौत के बाद तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए पुलिस एक एंबुलेंस तक उपलब्ध नहीं करा सकी।

उन्होंने इसे विधि-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल बताया। उन्होंने कहा कि घटना की पूरी जांच होनी चाहिए और एसटीएफ के नाम पर कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए।

यदि किसी पुलिसकर्मी के दबाव या प्रताड़ना के कारण मोनू को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा है तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। कहा है कि भरत तिवारी हत्याकांड में आरोपित डीएसपी को मेरे विभाग में बिना सूचना की पोस्टिंग कर दी गई। लगता है पुलिस प्रशासन सही काम नहीं कर रहा है।