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बिना प्रीमियम, पूरा फायदा: बिहार में किसानों को खरीफ फसल के लिए मिलेगा सहायता योजना का लाभ

By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Rajat Mourya
Updated: Wed, 26 Aug 2026 03:10 PM (IST)

बिहार सरकार की 'बिहार राज्य फसल सहायता योजना' के तहत खरीफ फसलों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। किसान 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और फसल क्षति पर प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये तक सहायता मिलेगी।

बिहार में किसानों को खरीफ फसल के लिए मिलेगा सहायता योजना का लाभ (AI Generated Image)

बिहार में किसानों को खरीफ फसल के लिए मिलेगा सहायता योजना का लाभ (AI Generated Image)

HighLights

  1. खरीफ फसल सहायता योजना के लिए आवेदन शुरू।

  2. 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि।

  3. फसल क्षति पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता।

जागरण संवाददाता, दरभंगा। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग की ओर से खरीफ मौसम के लिए 'बिहार राज्य फसल सहायता योजना' के तहत किसानों से आवेदन लिए जाएंगे। बताया गया कि इस योजना की पूरी प्रक्रिया पहले की भांति ऑनलाइन ही होगी।

खरीफ मौसम के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत विपरीत मौसम अथवा अन्य कारणों से फसल की क्षति होने पर किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए किसानों को कोई प्रीमियम राशि नहीं देनी होती है।

बताया गया कि खरीफ मौसम के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में अगहनी धान की फसल एवं चिह्नित 25 जिलों में भदई मकई की फसल को पंचायत स्तरीय फसल के रूप में शामिल किया गया है।

वहीं, सोयाबीन 3 जिलों में, अगहनी आलू 14 जिलों में, अगहनी बैंगन 15 जिलों में, अगहनी टमाटर 12 जिलों में, अगहनी गोभी 14 जिलों में एवं मखाना 10 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में शामिल किए गए हैं।

कृषि विभाग के डीबीटी (DBT) पोर्टल पर निबंधित (पंजीकृत) राज्य के रैयत श्रेणी, गैर-रैयत श्रेणी एवं आंशिक रूप से रैयत तथा गैर-रैयत श्रेणी के इच्छुक किसान आवेदन कर सकते हैं। फसलवार अधिसूचित जिलों के नाम विभागीय वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।

इस योजना के तहत वास्तविक उपज में 20 प्रतिशत तक की क्षति होने की स्थिति में 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से एवं 20 प्रतिशत से अधिक क्षति होने की स्थिति में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि दी जाएगी।

यह भुगतान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए डीबीटी के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत किसानों को आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना है। आवेदन के समय सभी श्रेणी के किसानों को फसल एवं बुआई के रकबे की जानकारी देते हुए निर्धारित प्रारूप (विहित प्रपत्र) में भरा हुआ स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना आवश्यक है।