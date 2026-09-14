मिथिलांचल में फिर चलेंगी बंद चीनी मिलें: किसानों को मुफ्त मिलेंगे गन्ने के बीज, ऑनलाइन करें अप्लाई

संवाद सहयोगी, केवटी। मिथिलांचल के दरभंगा जिले के रैयाम और मधुबनी जिले के सकरी चीनी मिलों के लिए नए क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम (2026-27) शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध कराना है।

साथ ही किसानों को गन्ने की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम के तहत किसानों को गन्ने की उत्तम किस्म का बीज निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य: करीब तीन दशक से अधिक समय से बंद रैयाम और सकरी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की दिशा में सरकार ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। सरकार का लक्ष्य इन चीनी मिलों के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती को बढ़ावा देना है। इससे मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध हो सकेगा।

इसके लिए विभाग की ओर से किसानों को किसान गोष्ठी, कार्यशाला, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। किसानों को आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया और पात्रता: गन्ना विभाग के सहायक निदेशक अजीत कुमार ने बताया कि नए चीनी मिलों के लिए नए क्षेत्रों में गन्ना फसल विस्तार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए किसान 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जिन किसानों के पास 0.25 एकड़ या उससे अधिक एवं अधिकतम 2.5 एकड़ तक जमीन है, वे योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसानों को गन्ना उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट केयर पोर्टल (ccs.bihar.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए जमीन की रसीद और गन्ना रजिस्ट्रेशन आईडी की जरूरत होगी। किसानों को मिलेगा लाभ: इस योजना के तहत विभाग की ओर से किसानों को गन्ने की उत्तम किस्म का बीज निशुल्क दिया जाएगा। विभाग का मानना है कि इससे किसानों की खेती की लागत कम होगी। किसानों का मुनाफा भी बढ़ सकता है। यह योजना उन किसानों के लिए भी लाभकारी होगी, जो महंगे बीज की वजह से गन्ने की खेती करने से हिचकिचाते थे।

विभाग का मानना है कि इस कार्यक्रम से मिथिलांचल में गन्ने का रकबा बढ़ेगा। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साथ ही, रैयाम और सकरी चीनी मिलों के शुरू होने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।