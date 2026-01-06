Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जिसने जन्म दिया, उसी ने छीन ली सांसें, दरभंगा में पिता ने मासूम की हत्या

    By Rahul Kumar Gupta Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:47 PM (IST)

    दरभंगा के फाजिला गांव में एक पिता ने अपने डेढ़ वर्षीय मासूम बेटे राघव को पोखर में डुबोकर मार डाला। बच्चों के दादा के पास रहने से नाराज होकर पिता चंदन ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। भालपट्टी थाने क्षेत्र के फाजिला गांव में एक पिता ने हृदयविदारक घटना को अंजाम दिया। अपने डेढ़ वर्षीय मासूम पुत्र को पोखर में डूबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित पिता चंदन सहनी को गिरफ्तार कर लिया। साथ उसके पुत्र राधव की शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि राघव और उसका बड़ा भाई अपने दादा के पास रहता था। इससे नाराज होकर पिता ने अपने छोटे पुत्र की हत्या कर दी।

    मामले को लेकर राघव के दादा रामसोगारथ सहनी ने अपने पुत्र के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपित हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करता था। हाल के दिनों में ही वह अपने घर आया था। जहां वह सोमवार की सुबह अपने छोटे पुत्र राघव को लेकर घर से निकल गया। इसके बाद वह एक किमी दूर स्थित पोखर के पास पहुंचा।

    जहां पुत्र के पांव को पकड़ पानी में बार-बार डूबाेने लगा। जिसे आस-पास के लोगों ने देखकर हल्ला किया। इसके बाद आरोपित अपने पुत्र को पानी में छोड़कर फरार हो गया। लोगों की मदद से राघव को पानी से बाहर निकालकर डीएमसीएच ले जाया गया।

    जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार, चंदन अपनी पत्नी के साथ हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करता था। दंपती अपने दोनों बच्चों को घर पर ही छोड़कर चला गया था। इसके बाद दादा ही उसकी देखभाल करते थे।

    करीब एक पखवारे पहले वह अकेले ही गांव लौटा था। इस बीच घटना को अंजाम ने दिया। थानाध्यक्ष धर्मानंद कुमार ने बताया कि आरोपी पिता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।