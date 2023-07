Bihar: दुष्कर्म के बाद FIR की डर से आरोपी ने नाबालिग पीड़िता से रचाई शादी, पुलिस ने इस तरह उठाया राज से पर्दा

दरभंगा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में FIR दर्ज होने के बाद आरोपी ने नाबालिग से शादी कर ली। आरोपी और नाबालिग पीड़िता अब पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। इसका खुलासा तब हुआ जब महिला थाना पुलिस 1 नवंबर 2022 को दर्ज दुष्कर्म मामले के आरोपी की तलाश में मंगलवार को छापेमारी करने उसके घर पहुंची।

नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता से आरोपित ने कर ली शादी, गिरफ्तार। (प्रतीकात्मक फोटो)

जागरण संवाददाता, दरभंगा: दरभंगा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में FIR दर्ज होने के बाद आरोपी ने नाबालिग से शादी कर ली। आरोपी और नाबालिग पीड़िता अब पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। इसका खुलासा तब हुआ, जब महिला थाना पुलिस 1 नवंबर 2022 को दर्ज दुष्कर्म मामले के आरोपी की तलाश में मंगलवार को छापेमारी करने उसके घर पहुंची। छापेमारी के दौरान पुलिस को पीड़िता आरोपी दुष्कर्म के आरोपी के साथ मिली। नाबालिग पीड़िता आरोपी की पत्नी बनकर उसके साथ रह रही थी। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि FIR दर्ज होने के बाद दोनों ने रजामंदी से शादी कर ली। अब वे दोनों पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं। नाबालिग हो, शादी कैसे कर सकती हो महिला थाना पुलिस ने इस बारे में जब पीड़िता से पूछा कि तुम अब भी नाबालिग हो, शादी कैसे कर सकती हो? इस बात पर वह खामोश हो गई। नाबालिग से पूछताछ करने के बाद महिला थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या था पूरा मामला थानाध्यक्ष नुसरत जहां ने बताया कि मब्बी ओपी क्षेत्र की कक्षा नौ की छात्रा ने युवक पर नशीली दवा खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी कराई थी। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कई बार छापेमारी की गई, लेकिन हर बार वह चकमा देकर फरार हो जाता था। इस बीच सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर पर है। आरोपी गिरफ्तार, कार्रवाई शुरू आरोपी के बारे मे सूचना मिलने के बाद दारोगा कुमारी मधुबाला ने पुलिस टीम के साथ आरोपी के घर छापेमारी की। इसमें आरोपी को दबोच लिया गया। हालांकि आरोपी के घर पीड़िता भी मिली और उसने शादी कर लेने की बात कही। इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Edited By: Mohit Tripathi