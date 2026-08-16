दरभंगा के बेनीपुर में SH-88 पर दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर, एक युवक की मौत
दरभंगा के बेनीपुर में SH-88 पर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। अभी तक मृतक और घायल की पहचान नहीं हो पाई है, पुलिस जांच जारी है।
HighLights
बेनीपुर में SH-88 पर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर।
हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत, दूसरा घायल।
मृतक और घायल की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। Benipur Bike Accident: जिले के बेनीपुर में SH-88 पर रविवार को दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। यह हादसा बेनीपुर-डखराम के बीच धर्मकांटा के निकट हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है।
घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। फिलहाल मृतक और घायल की पहचान नहीं हो सकी है। उनके गांव और अन्य विवरण की जानकारी भी सामने नहीं आई है।
घटना को लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हादसा अभी-अभी का बताया जा रहा है। पुलिस की ओर से पुष्टि और घटना की विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।