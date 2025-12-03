दरभंगा डीएम ने आयुष्मान कार्ड बनाने पर दिया जोर, रोजाना 10 हजार कार्ड बनाने का टारगेट

जागरण संवाददाता, दरभंगा। जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधक, सामुदायिक उत्प्रेरक, प्रखंड लेखापाल सहित संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान कार्ड निर्माण में तेजी लाने के लिए बैठक आयोजित की गई।

बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा करना और आगामी कार्ययोजना निर्धारित करना था। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए ऑपरेटर आईडी अनएक्टीवेटेड हो गया है।

जिलाधिकारी ने सभी ऑपरेटर आईडी को एक्टीवेटेड कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रतिदिन 10 हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। बैठक में बताया गया कि 22 नवंबर से 02 दिसंबर तक जिले में कुल 14 हजार 919 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जो लक्ष्य से बहुत कम है। जिलाधिकारी ने सभी स्वास्थ्य पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि आयुष्मान कार्ड निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि प्रत्येक सुपात्र लाभार्थी को समय पर कार्ड उपलब्ध हो सके।