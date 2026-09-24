दरभंगा-मुंबई हवाई सफर होगा आसान, पहली बार अकासा की सीधी उड़ान नवंबर से

संवाद सहयोगी, दरभंगा । दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी। दरभंगा और मुंबई हवाई मार्ग पर स्पाइसजेट व इंडिगो के बाद अब पहली बार अकासा की सीधी उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है।

उड़ान सेवा प्रदाता इस कंपनी ने छह नवंबर से उड़ान सेवा शुरू किए जाने का निर्णय लिया है। फिलहाल एक टिकट का मूल्य 14,202 रुपये रखा है। इस दर पर अभी से यात्रियों ने दरभंगा-मुंबई हवाई मार्ग पर टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है।

छह नवंबर की सुबह मुंबई से अकासा की फ्लाइट क्यूपी-2011 दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 7:20 बजे पहली उड़ान भरेगी। दरभंगा मुंबई हवाई मार्ग पर दो घंटे 40 मिनट गुजारने के बाद यहां 10 बजे लैंड करेगी। दरभंगा एयरपोर्ट पर 35 मिनट तक रुकने के बाद 10:35 बजे में टेक आफ कर मुंबई एयरपोर्ट पर 1:15 बजे पहुंचेगी। विदित हो कि दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई के लिए स्पाइसजेट और इंडिगो की उड़ान संचालित है। इसमें इंडिगो की उड़ान सप्ताह में चार दिन रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को है। स्पाइसजेट की उड़ान रोजाना संचालित की जाती है। हालांकि, दरभंगा-मुंबई मार्ग पर स्पाइसजेट की उड़ान लगातार रद रहने से यात्रियों की परेशानी जारी है। ऐसे में दरभंगा-मुंबई हवाई मार्ग पर अकासा की इंट्री से यात्रियों की अब केवल एक कंपनी पर निर्भरता समाप्त होने की उम्मीद है। त्योहार पर आने व जानेवाली यात्रियों को मिलेगी सुविधा दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत से ही दिल्ली और मुंबई हवाई मार्ग पर यात्रियों का दबाव बना रहता है। इन दोनों हवाई मार्ग पर मिथिलांचल सहित दरभंगा के शिक्षा, नौकरी, चिकित्सा और व्यवसाय आदि क्षेत्रों से जुड़े लोग बड़ी संख्या में रोजाना हवाई सफर को रवाना होते हैं।

इसे लेकर इन दोनों हवाई मार्ग पर रोजाना हवाई यात्रियों का दबाव जारी रहता है। दीपावली और छठ त्योहार नजदीक आते ही यह भीड़ और बढ़ जाती है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और फ्लाइट की मांग के बीच यात्रियों से हवाई टिकट की कीमत में खूब वसूली होती है। ऐसे में पर्व के मौके पर दरभंगा और मुंबई के बीच अकासा की सीधी उड़ान सेवा शुरू होने से यात्रियों को टिकट दाम सहित कई असुविधाओं से राहत मिलेगी।