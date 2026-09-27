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बेंगलुरु से दरभंगा आ रही अकासा की फ्लाइट डायवर्ट हो फिर से बेंगलुरु पहुंची

By Mrityunjay BhardwajEdited By: Dharmendra Singh
Published: Sun, 27 Sep 2026 04:58 PM (IST)

दरभंगा से बेंगलुरु जा रही अकासा एयर की फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण आधे रास्ते से वापस बेंगलुरु डायवर्ट हो गई, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया।

यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

HighLights

  1. अकासा एयर की दरभंगा-बेंगलुरु फ्लाइट तकनीकी खराबी से डायवर्ट हुई।

  2. विमान को आधे रास्ते से बेंगलुरु वापस लौटना पड़ा।

  3. खराबी ठीक होने पर फ्लाइट ने दोबारा उड़ान भरी, यात्री पहुंचे।

संवाद सहयोगी, दरभंगा। दरभंगा से बेंगलुरु आ रही अकासा की फ्लाइट डायवर्ट होकर फिर से बेंगलुरु लैंड कर गई। इसे पीछे तकनीकी वजह बताई गई। बेंगलुरु आने-जाने वाले यात्रियों में हड़कंप मच गया।

फ्लाइट डायवर्ट होने से यात्री कुछ देर के लिए उड़ान को लेकर असमंजस में पड़ गए। जानकारी के अनुसार, बेंगलुरु एयरपोर्ट से यात्रियों को लेकर विमान ने दरभंगा के लिए उड़ान भरी।

यह फ्लाइट दरभंगा एयरपोर्ट पर 12:10 बजे लैंड करती और दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रियों को लेकर विमान बेंगलुरु के लिए 12:50 बजे रवाना होती।

लेकिन आधे रास्ते से विमान को डायवर्ट कर वापस बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतारने की नौबत आ गई। इससे दोनों के यात्रियों की चिंता बढ़ गई। वे उड़ान बहाल करने की मांग को लेकर एयरलाइन कंपनी पर दबाव बनाने लगे।

तकनीकी खामी को दूर कर फ्लाइट 12 बजे में बेंगलुरु एयरपोर्ट से फिर उड़ान भरी और दरभंगा एयरपोर्ट पर 2:15 बजे लैंड की। तब जाकर दोनों ओर से यात्री गंतव्य की ओर रवाना हुआ और हालात सामान्य हो सका।

इस संबंध में एयरपोर्ट निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि एयरलाइन कंपनी की ओर से जानकारी मिली कि अचानक तकनीकी कारणों से फ्लाइट को डायवर्ट करने की स्थिति बन गई थी। खामी को दूर होने के बाद सुरक्षित दोनों ओर से यात्रियों ने यात्रा पूरी की है।

इधर शनिवार को दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच 12 विमानों का आवागमन हुआ। इसमें दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:55 से 25 मिनट पहले पहुंच गई।

बेंगलुरु से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1513 निर्धारित समय 12:10 से दो घंटा पांच मिनट विलंब से 2:15 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई535 निर्धारित समय 12:55 से 20 मिनट पहले पहुंच गई।

हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:20 से पांच मिनट पहले पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय तीन बजे से 20 मिनट पहले पहुंच गई।

दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 495 निर्धारित समय 3:20 से 45 मिनट विलंब से 4:05 बजे पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट शेड्यूल से बाहर रही।