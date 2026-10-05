तेलंगाना से गया पिंडदान, फिर अयोध्या की राह... बक्सर गंगा पुल पर श्रद्धालुओं की बस ट्रक से भिड़ी, 18 घायल

जागरण संवाददाता, बक्सर। तेलंगाना से गया में पिंडदान करने आए श्रद्धालुओं की बस सोमवार की सुबह बक्सर गंगा पुल पर हादसे का शिकार हो गई। सुबह करीब 4:30 बजे बस की सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस चालक समेत करीब डेढ़ दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। चालक समेत तीन लोगों को अधिक चोट आई है, जबकि अन्य घायलों की स्थिति सामान्य बताई गई है। झपकी आने से हादसे की आशंका, पुल पर मची अफरातफरी गंगा ब्रिज चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह और यातायात प्रभारी रितेश दूबे के अनुसार, तेलंगाना के करमी नगर से श्रद्धालुओं का जत्था बस से गया में पिंडदान करने आया था। पिंडदान के बाद श्रद्धालु बक्सर के रास्ते अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान सुबह करीब 4:30 बजे संभवतः बस चालक को झपकी आ गई और बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। चालक के पेट में स्टेयरिंग घुसने से गंभीर चोट टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस चालक 50 वर्षीय रमेश रेड्डी के पेट में स्टेयरिंग से गंभीर चोट आई। दो श्रद्धालु भी ज्यादा घायल हुए हैं। अधिक घायल श्रद्धालुओं की पहचान करमी नगर निवासी 58 वर्षीय रामलुक रेड्डी और 55 वर्षीय लतमा रेड्डी के रूप में हुई है। अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और सभी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीच पुल पर बस फंसी, दोनों तरफ लगा लंबा जाम हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बस गंगा पुल के बीचोंबीच फंस गई। इसके चलते पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह ठप हो गया।

पुलिस ने किसी तरह बस को हटवाने की कोशिश की। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त बस को पुल से हटाया जा सका, जिसके बाद यातायात दोबारा बहाल हुआ। एनएचएआई के पास क्रेन नहीं, जेसीबी से हटाई गई बस गंगा ब्रिज चौकी प्रभारी ने बताया कि पुल पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। ऐसे में क्षतिग्रस्त वाहनों को तत्काल हटाने के लिए पुल के पास हर समय क्रेन की जरूरत है।