बक्सर में 'स्वच्छता ही सेवा' का शुभारंभ, 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम से दूर रहा प्रशासन

जागरण संवाददाता, बक्सर। जिला पदाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय परिसर के सभाकक्ष में स्वच्छता ही सेवा-2026 का शुभारंभ हुआ।

अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता श्रमदान, प्लास्टिक मुक्त अभियान, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, स्वच्छता चौपाल, विद्यालय जागरूकता और मानव श्रृंखला जैसी गतिविधियों पर चर्चा हुई।

जिला पदाधिकारी ने इसे जन-आंदोलन बनाकर सफल बनाने का निर्देश दिया। हालांकि आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम से प्रशासन पूरी तरह दूर रहा।

गुरुवार की सुबह तक प्रशासन आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम की तैयारी में जोर-जोर से जुटा हुआ था। मुख्य सचिव के निर्देश पर जिलाधिकारी ने बीते बुधवार को रामरेखा घाट से वामन भगवान मंदिर तक दस जगहों सहित प्रखंडों, मंदिरों, विद्यालयों, कार्यालयों और पंचायतों में दीप प्रज्ज्वलन के आदेश जारी किए थे तथा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी।