हवा में नहीं, नेशनल हाईवे पर दिखा Air India का प्लेन; वीडियो बनाने वालों का लगा तांता

जागरण संवाददाता, बक्सर। हवाई जहाज को लोग या तो आसमान में दूर ऊंचाई पर उड़ते हुए देखते हैं या फिर किसी हवाई अड्डे पर खड़ा होते। शुक्रवार को बक्सर के लोगों ने ट्रेलर ट्रक पर लदा एयर इंडिया का हवाई जहाज देखा, तो कौतूक बढ़ गया।

पटना की तरफ से आ रहा हवाई जहाज को लेकर ट्रक थोड़ी देर के लिए बक्सर-पटना एनएच 922 पर जिले के दलसागर टोल प्लाजा के पास रुका, तो वहां तमाशबीनों की भीड़ लग गयी। राहगीर रुककर जहाज की तस्वीरें और उसके साथ सेल्फी लेने लगे।

बहुत से लोगों ने वीडियो बनाए और इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर लाइव सेशन कर अपनी उत्सुकता का इजहार किया। बहुत से लोगों ने जहाज के अंदर वाले हिस्से में जाकर भी तस्वीरें और वीडियो बनाए। ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि वह इसे लेकर पटना से लखनऊ जा रहा है।

इस विमान पर इसकी निबंधन संख्या के रूप में वीटी-एससीके अंकित है। यह एयरबस ए 319-112 विमान है। यह 2007 में बना। यह एयर इंडिया के बेड़े में रहा और यात्री सेवा में इस्तेमाल होता रहा। अप्रैल 2019 में यह दिल्ली-पटना सेवा में उड़ा था। इसकी अंतिम उड़ान 15 दिसंबर 2019 को हुई थी।

शुरुआत में इसे कोलकाता में रखा गया था। बाद में एक कंपनी इसे कबाड़ के रूप में खरीदकर पटना लेकर आयी थी। यह कंपनी विमान डिस्मेंटलिंग, परिवहन और पुनः संयोजन का काम करती है। यह सेवा से बाहर हो चुका एयरफ्रेम है। इसके डैने और इंजन पहले ही निकाले जा चुके हैं।

अप्रैल 2024 में ही कर दिया गया था स्क्रैप एयरबस कंपनी के इस विमान का निर्माण हैमबर्ग शहर में हुआ था। इसमें आठ बिजनेस क्लास और 114 इकोनामी क्लास की मिलाकर कुल 122 सीटें हैं। दो इंजन वाले इस जहाज को अप्रैल 2024 में ही स्क्रैप कर दिया गया था।