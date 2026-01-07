डुमरांव में 23 जनवरी को सरस्वती पूजा की धूम, मूर्तिकार गढ़ रहे मनमोहक प्रतिमाएं

संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा को लेकर इलाके में उत्साह चरम पर है। 23 जनवरी को सरस्वती पूजा मनाई जाएगी, जिसके लिए शहर से लेकर गांव तक पूजा समितियां, स्कूल और कॉलेज तैयारियों में जुट गए हैं। इसी के साथ मूर्तिकारों की कार्यशालाओं में भी रौनक लौट आई है। मिट्टी, रंग, ब्रश और सांचे के बीच कलाकार दिन-रात मेहनत कर मां शारदे की मनोहारी प्रतिमाएं गढ़ रहे हैं, जिनमें आस्था के साथ कला की जीवंत छाप दिखाई दे रही है।

सरस्वती पूजा की तैयारी मूर्तिकारों द्वारा डेढ़ से दो महीने पहले ही शुरू कर दी जाती है। इसका कारण यह है कि पूजा के समय प्रतिमाओं की मांग अचानक काफी बढ़ जाती है और सीमित समय में सभी ऑर्डर पूरे कर पाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि कलाकार पहले से ही प्रतिमाओं का निर्माण शुरू कर देते हैं, ताकि श्रद्धालुओं और समितियों को समय पर प्रतिमा उपलब्ध कराई जा सके। इस वर्ष भी यही स्थिति देखने को मिल रही है।

पश्चिम बंगाल के वर्द्धमान से पिछले दस वर्षों से डुमरांव आ रहे मुख्य कलाकार लखन पाल इस बार भी अपनी टीम के साथ लगभग एक सौ से अधिक सरस्वती प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। उनकी टीम में नारायण पाल, बाबू पाल और सोमनाथ पाल जैसे अनुभवी कलाकार शामिल हैं। लखन पाल ने बताया कि वे हर साल सरस्वती पूजा से करीब डेढ़ माह पहले यहां पहुंचकर काम शुरू कर देते हैं। मुख्य कलाकार द्वारा सहयोगी कारीगरों को उनकी दक्षता के अनुसार 20 हजार से 50 हजार रुपये तक मेहनताना दिया जाता है।

वहीं राजस्थान के पाली-अजमेर से दूसरी बार डुमरांव पहुंचे मूर्तिकार दिनेश कुमार अपनी टीम के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाओं पर काम कर रहे हैं। उनके साथ दुधा राम और दौलत राम भी सहयोग कर रहे हैं। दिनेश कुमार ने बताया कि इस बार बाजार में नए डिजाइन की काफी मांग है। इसी को ध्यान में रखते हुए मां सरस्वती को हंस, कमल, शंख, चक्र, रथ और वीणा जैसे अलग-अलग आसनों पर विराजमान रूप में तैयार किया जा रहा है।

मूर्तिकारों का कहना है कि नटराज शैली की सरस्वती प्रतिमाओं की मांग पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ी है। इन प्रतिमाओं पर विशेष पेंटिंग की जाती है, जिससे वे दूर से ही आकर्षक नजर आती हैं। दिनेश कुमार ने बताया कि डेढ़ माह की कड़ी मेहनत के बाद, सभी खर्च निकालने पर डेढ़ से दो लाख रुपये तक की बचत हो पाती है।