बक्सर की बेटी का दबदबा: जूडो में छठी बार जीता गोल्ड मेडल, अब Khelo India में दिखाएंगी दम

संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। डुमरांव की साक्षी ने दानापुर में आयोजित बिहार स्टेट सीनियर जूडो चैंपियनशिप में लगातार छठवीं बार स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है।

इसके साथ ही साक्षी का चयन 'खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स' के लिए भी हो गया है। वर्ष 2021 से लगातार जूडो में सक्रिय साक्षी अब तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीत चुकी हैं।



इस उपलब्धि के बाद बुधवार दोपहर घर पर पिता संतोष कुमार और मां रेखा प्रसाद ने मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। साक्षी ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय माता-पिता और भाई के निरंतर प्रोत्साहन को दिया।