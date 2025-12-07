गुगली गैंग सरगना की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अलर्ट, किरायेदारों पर बढ़ी निगरानी

संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। कोरान सराय में उड़ीसा के कुख्यात गुगली गैंग के सरगना की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। कोरान सराय पुलिस ने क्षेत्र में रह रहे सभी किरायेदारों की पहचान और गतिविधियों की सख्त निगरानी का आदेश जारी किया है। उन्होंने किरायेदारों की संदेहास्पद गतिविधियों पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की बात कही है। थानाध्यक्ष माधुरी कुमारी स्वयं बाजारों से सटे इलाकों में जाकर मकान मालिकों से मुलाकात कर रही हैं। उन्होंने मकान मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि किरायेदारों का पूरा विवरण आधार कार्ड, फोटो और अन्य आवश्यक पहचान पत्र अपने पास रखें और इसकी एक प्रति थाने में उपलब्ध कराएं।

इससे किसी भी बाहरी व्यक्ति की पहचान और स्थायी पता सत्यापित करने में आसानी होगी। यहां बता दें कि दो दिन पहले पुलिस ने एक ज्वेलर्स से रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग रहे गुगली गिरोह के सरगना माइकल आकाश को धर दबोचा था।