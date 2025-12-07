गुगली गैंग सरगना की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अलर्ट, किरायेदारों पर बढ़ी निगरानी
कोरान सराय में गुगली गैंग के सरगना की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। किरायेदारों की पहचान और गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई गई है। मकान मालिकों क ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। कोरान सराय में उड़ीसा के कुख्यात गुगली गैंग के सरगना की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है।
कोरान सराय पुलिस ने क्षेत्र में रह रहे सभी किरायेदारों की पहचान और गतिविधियों की सख्त निगरानी का आदेश जारी किया है। उन्होंने किरायेदारों की संदेहास्पद गतिविधियों पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की बात कही है।
थानाध्यक्ष माधुरी कुमारी स्वयं बाजारों से सटे इलाकों में जाकर मकान मालिकों से मुलाकात कर रही हैं। उन्होंने मकान मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि किरायेदारों का पूरा विवरण आधार कार्ड, फोटो और अन्य आवश्यक पहचान पत्र अपने पास रखें और इसकी एक प्रति थाने में उपलब्ध कराएं।
इससे किसी भी बाहरी व्यक्ति की पहचान और स्थायी पता सत्यापित करने में आसानी होगी। यहां बता दें कि दो दिन पहले पुलिस ने एक ज्वेलर्स से रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग रहे गुगली गिरोह के सरगना माइकल आकाश को धर दबोचा था।
पूछताछ में उसने खुलासा किया कि उसका गिरोह फेरी वाले के रूप में घूम-घूमकर नावानगर क्षेत्र में किराए के कमरे में रह रहा था। इससे पुलिस को गिरोह की गतिविधियों का महत्वपूर्ण सुराग मिला।
पुलिस सूत्रों की मानें तो सिर्फ कोरान सराय ही नहीं, बल्कि अनुमंडल के अन्य थानों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गिरफ्तार सरगना से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।
गिरोह के फरार सदस्यों की गिरफ्तारी को लेकर टीमों का गठन किया गया है। थानाध्यक्ष ने दावा किया कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा की स्थिति को और मजबूत किया जाएगा।
