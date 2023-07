बक्सर में गंगा स्नान के दौरान डूबने से एक की मौत, दो को लोगों ने बचाया; आदेश के बावजूद घाट पर नहीं थे गोताखोर

बक्सर में मंगलवार देर शाम गंगा स्नान के दौरान रामरेखाघाट पर तीन युवक डूबने लगे। समय रहते घाट पर मौजूद लोगों ने उन्हें डूबते देख लिया जिसके बाद दो युवकों की जान बचा ली गई। वहीं एक युवक की मौत हो गई। इधर घटना को लेकर स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। उनका कहना है कि घाट पर गोताखोरों को तैनात नहीं किया गया है।

Bihar: बक्सर में गंगा स्नान के दौरान डूबने से एक की मौत

Your browser does not support the audio element.

बक्सर, जागरण संवाददाता। बिहार सरकार ने श्रावणी मेला (Shravani Mela 2023) को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम को घाटों पर तैनात रहने का निर्देश दिया है। इसी बीच बक्सर में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। बक्सर में मंगलवार देर शाम गंगा स्नान के दौरान रामरेखाघाट पर तीन दोस्त डूबने लगे। घाट पर मौजूद लोगों ने दो युवकों को तो बचा लिया पर तीसरे को बचाया नहीं जा सका। इस दौरान घरवाले प्रशासन से शव ढूंढने की गुहार लगाते रहे पर प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई। जानकारी के अनुसार, मंगलवार की शाम नगर थाना क्षेत्र के गजधरगंज निवासी सुभाष गुप्ता का 19 साल का बेटा धनजी गुप्ता अपने दो अन्य साथियों के उकसावे पर गंगा स्नान करने रामरेखाघाट गया था। बढ़ते जलस्तर के बीच अंदाज नहीं होने से तीनों डूबने लगे। घाट पर मौजूद लोगों ने तीनों को डूबते देख लिया। लोगों ने पानी में कूदकर किसी तरह दो साथियों को बचा लिया पर, धनजी को नहीं बचाया जा सका। स्थानीय लोगों ने नगर पुलिस से लेकर एसडीओ तक को फोन किया पर कोई घाट पर झांकने तक नहीं आया। इधर, युवक का शव निकालने के लिए घरवाले थाना से लेकर अधिकारियों तक दौड़ लगाते रह गए। अंत में मोहल्ले के ही एक अधेड़ व्यक्ति ने शव का पता लगाने के लिए सुबह जब पानी में गोता लगाया तो युवक का शव उसी स्थान पर झाड़ियों में फंसा मिल गया, जहां वह डूबा था। स्थानीय लोगों समेत घरवालों ने नगर थाना को तत्काल शव बरामद होने की सूचना दी, बावजूद करीब एक घंटे बाद नगर थाना की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घाट पर नहीं थे गोताखोर तैनात स्थानीय लोगों का कहना है कि श्रावणी मेला शुरू हो जाने के कारण प्रतिदिन हजारों लोग गंगा स्नान करने आ रहे हैं। इसके बावजूद इसके घाट पर गोताखोरों को तैनात नहीं किया गया है। क्या बोले एसडीओ इस संबंध में सदर एसडीओ धीरेन्द्र मिश्रा ने बताया कि दरअसल, सरकार की ओर से निर्देश है कि अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। जब उन्हें सूचना मिली तब तक अंधेरा हो चुका था और गोताखोर भी जाने के लिए तैयार नहीं हुए। सुबह होते ही मोटरबोट और गोताखोर भेज दिए गए थे और शव बरामद कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

Edited By: Roma Ragini