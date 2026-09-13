संवाद सहयोगी, सिमरी (बक्सर)। नाम कप्‍तान, लेक‍िन काम खौफनाक। पुलिस ने शुक्रवार की देर रात कई संगीन मामलों में वांछित कुख्यात अपराधी कप्तान यादव उर्फ विक्रमा यादव को ग‍िरफ्तार कर ल‍िया।

ग‍िरफ्तारी उसके नियाजीपुर स्थित घर से हुई। आरोपित के पास से एक कट्टा, तीन कारतूस और एक खोखा बरामद क‍िया गया।

डुमरांव एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की, जिसके बाद आरोपित के खिलाफ तिलक राय के हाता थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एसपी के न‍िर्देश पर गठ‍ित टीम ने पकड़ा

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डुमरांव एसडीपीओ समीर कुमार सिंह की अगुवाई में एक विशेष टीम गठित की गई।

टीम ने सत्यापन के बाद दल्ली के डेरा (नियाजीपुर) स्थित आरोपित के घर पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसके पास से हथ‍ियार बरामद किए गए।

लगातार ठ‍िकाने बदल रहा था कप्‍तान

पुलिस के अनुसार, वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक आरोपी के खिलाफ सिमरी थाने में 1997 से 2022 के बीच लूट, डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट और उत्पाद अधिनियम से जुड़े आठ मामले दर्ज हैं।