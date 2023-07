बाल-बाल बचे बक्सर के डीएम: गाड़ी गुजरने से ठीक पहले सड़क पर गिरा नीम का पेड़, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई बाइक

बक्सर के ब्रह्मपुर में शुक्रवार को जिलाधिकारी की गाड़ी गुजरने से दो मिनट पहले ही सड़क पर एक नीम का पेड़ गिर गया। लिहाजा सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण जिलाधिकारी की गाड़ी भी फंस गई। फिर जिलाधिकारी वहां से पैदल ही चल कर मंदिर तक पहुंचे। सड़क पर काफी लोग भी चल रहे थे। हालांकि कोई पेड़ की चपेट में नहीं आया।

डीएम के गुजरने से ठीक पहले सड़क पर गिरा नीम का पेड़, बाल-बाल बचे लोग। जागरण

संवाद सहयोगी, ब्रह्मपुर (बक्सर)। स्थानीय ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के निरीक्षण के लिए डीएम अंशुल अग्रवाल के पहुंचने से ठीक पहले उनके मार्ग में नीम का एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर गया। हादसे के करीब दो मिनट बाद ही डीएम वहां पहुंचे। यह हादसा ब्रह्मपुर बाजार में मेन रोड पर हुआ। इस हादसे में पेड़ के नीचे दबकर एक बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी। गुरुवार की रात से लगातार रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण इस पेड़ की जड़ की मिट्टी पर पकड़ ढीली हो गयी थी। संयोग अच्छा रहा कि एक बाइक को छोड़ दें, तो जान-माल का कोई नुकसान इस हादसे में नहीं हुआ। गाड़ी छोड़कर डीएम को जाना पड़ा पैदल पेड़ गिरने के बाद सड़क अवरुद्ध हो जाने के कारण जिलाधिकारी को गाड़ी से उतर कर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर तक पैदल ही जाना पड़ा। शुक्रवार को 11 बजे मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण योजना का निरीक्षण करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक के आने पर जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल भी आ रहे थे। जिलाधिकारी का वाहन ब्रह्मपुर की मुख्य सड़क से जा रहा था, लेकिन मंदिर से लगभग 500 मीटर उत्तर जिलाधिकारी की गाड़ी गुजरने से लगभग दो मिनट पहले ही नीम का एक पुराना पेड़ मुख्य सड़क पर बारिश के कारण गिर पड़ा। लिहाजा सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण जिलाधिकारी की गाड़ी भी वही फंस गई। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी फिर जिलाधिकारी वहां से पैदल ही चल कर मंदिर तक पहुंचे। सड़क पर काफी लोग भी चल रहे थे। हालांकि, संयोग अच्छा रहा और कोई पेड़ की चपेट में नहीं आया। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पेड़ को सड़क मार्ग से हटाया। वन विभाग के रेंजर टीपी सिंह भी यातायात शुरू कराने में जुटे रहे। निरीक्षण के बाद जिला अधिकारी बक्सर-पटना फोरलेन की बजाय रघुनाथपुर के रास्ते से होकर रवाना हो गए।

Edited By: Aditi Choudhary