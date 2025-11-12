Language
    मां ने तीन मासूमों संग जहर खाकर दी जान, परिवार की लापरवाही पर उठ रहे सवाल

    By Ranjit Kumar Pandey Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:58 PM (IST)

    डुमरांव के नया भोजपुर गांव में सविता देवी नामक एक महिला ने अपने तीन बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पति से विवाद के बाद महिला ने यह कदम उठाया। परिवार ने पुलिस को सूचना देने और अस्पताल ले जाने में देरी की। महिला और तीन बच्चों को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन घर की सफाई होने से साक्ष्य कम मिले हैं।

    संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। नया भोजपुर गांव में मंगलवार को घटी एक दर्दनाक घटना ने मानवीय संवेदना को झकझोर कर रख दिया है। मामूली विवाद के बाद सविता देवी नामक महिला ने अपने तीन मासूम बच्चों के साथ जहर खाकर आत्मघाती कदम उठा लिया। यह घटना न केवल एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि पुलिस व स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

    स्वजन के अनुसार पति से विवाद के बाद सविता ने दोपहर में ही चावल में डालने वाले कीटनाशक को पानी में घोलकर पी लिया, लेकिन परिवार ने न तो तत्काल पुलिस को सूचना दी, न ही उसे सही समय पर अस्पताल पहुंचाया। 

    सिर्फ तीनों बच्चों को इलाज के लिए ले गए

    हैरानी की बात यह रही कि परिवार के लोग पहले सिर्फ तीनों बच्चों को इलाज के लिए ले गए, जबकि महिला को घर पर ही छोड़ दिया। देर शाम जब हालत बिगड़ी, तो चारों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डाक्टरों ने महिला समेत तीन को मृत घोषित कर दिया। 

    इस बीच स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी तक नहीं थी। आठ घंटे बाद जब सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने नगर थाना पुलिस को सूचना दी, तब जाकर मामला नया भोजपुर थाना तक पहुंचा। सूचना तंत्र की यह देरी चार जानों पर भारी पड़ी। 

    घर की सफाई कर दी गई 

    एफएसएल टीम जब मौके पर पहुंची, तब तक घर की सफाई कर दी गई थी, जिससे बहुत कम साक्ष्य मिले। मृतका के ससुराल और मायके दोनों पक्ष उसे मानसिक रूप से अस्थिर बता रहे हैं, परंतु उसके इलाज का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। 

    नया भोजपुर थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है, ताकि सच्चाई पर से पर्दा उठाया जा सके।