    दोस्त से मिलने गई नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, दो आरोपी गिरफ्तार; अन्य की तलाश जारी

    By Ashok Kumar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:49 PM (IST)

    बिहार के बक्सर नगर थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। शुक्रवार देर शाम हुई इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों में से दो को गिरफ्तार कर लिया है।

    नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म

    जागरण संवाददाता, बक्सर। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मुहल्ले में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। शुक्रवार की देर शाम हुई घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया, अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। पुलिस लड़की की मेडिकल जांच समेत अन्य प्रक्रिया पुरी करने में जुटी है।

    मिली जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय पीड़िता अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए एक कॉलोनी में गई थी। तभी उसके दोस्त के अन्य तीन साथियों ने मिलकर उसके साथ जबरदस्ती घटना को अंजाम दिया और लड़की को वहीं छोड़कर भाग गए। 

    चार में से दो आरोपी गिरफ्तार

    इस मामले में पीड़िता द्वारा पुलिस से शिकायत करते ही पुलिस कार्रवाई में जुट गई और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई। घटना की पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिकी करते हुए चार आरोपितों में से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

    गिरफ्तार युवकों में नहर कालोनी निवासी प्रिंस कुमार तथा उसका एक साथी शामिल है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी चल रही है। 

    इस बीच पीड़िता की मेडिकल जांच तथा कोर्ट में बयान दर्ज कराने समेत अन्य प्रक्रिया पुरी की जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना के चारों आरोपित एक ही मोहल्ले के तथा आपस में दोस्त हैं।