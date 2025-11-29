दोस्त से मिलने गई नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, दो आरोपी गिरफ्तार; अन्य की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, बक्सर। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मुहल्ले में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। शुक्रवार की देर शाम हुई घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया, अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। पुलिस लड़की की मेडिकल जांच समेत अन्य प्रक्रिया पुरी करने में जुटी है।

मिली जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय पीड़िता अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए एक कॉलोनी में गई थी। तभी उसके दोस्त के अन्य तीन साथियों ने मिलकर उसके साथ जबरदस्ती घटना को अंजाम दिया और लड़की को वहीं छोड़कर भाग गए।

चार में से दो आरोपी गिरफ्तार इस मामले में पीड़िता द्वारा पुलिस से शिकायत करते ही पुलिस कार्रवाई में जुट गई और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई। घटना की पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिकी करते हुए चार आरोपितों में से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है।