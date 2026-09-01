बक्सर में जीविका के सहयोग से आत्मनिर्भर बनीं कुसुम देवी, किराना दुकान से संवारा भविष्य

जागरण संवाददाता, बक्सर। जिले के डुमरांव प्रखंड अंतर्गत कसिया गांव की कुसुम देवी की कहानी ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता की प्रेरणादायक मिसाल है। आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे परिवार को संभालने के लिए कभी पति-पत्नी दोनों को दिहाड़ी मजदूरी करना पड़ता था।

परिवार के पास अपना घर भी नहीं था और दूसरे के घर में रहकर जीवन-यापन करना पड़ता था। आज वही कुसुम देवी किराना दुकान का सफलतापूर्वक संचालन कर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

कुसुम देवी के परिवार में पति-पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री सहित कुल चार सदस्य हैं। जीविका से जुड़ने से पहले परिवार की आमदनी का प्रमुख स्रोत दिहाड़ी मजदूरी थी। मजदूरी का काम नियमित नहीं मिलने के कारण आमदनी भी अनिश्चित रहती थी।

सीमित संसाधनों के कारण परिवार के सामने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के साथ बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यकताओं को पूरा करना भी चुनौतीपूर्ण था। इसी बीच कुसुम देवी जीविका से जुड़ीं और दुर्गा स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनीं।

स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें नियमित बचत, वित्तीय अनुशासन और आजीविका के अवसरों की जानकारी मिली। समूह के माध्यम से उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिला और परिवार की स्थिति बदलने का आत्मविश्वास भी पैदा हुआ।