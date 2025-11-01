Language
    Railway News: दिल्ली-मुंबई जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने दी राहत, 16 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू

    By Vikash Kumar Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:43 PM (IST)

    भारतीय रेलवे ने प्रवासियों की सुविधा के लिए 16 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। यह फैसला छठ और दीपावली के बाद यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया है। ये ट्रेनें दिल्ली, मुंबई जैसे प्रमुख मार्गों पर चलेंगी और नवंबर अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह तक जारी रहेंगी। यात्रियों से रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन से जानकारी लेने की अपील की गई है।

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, बक्सर। देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय स्टेशन से अपने कर्मभूमि की ओर लौट प्रवासियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

    यात्रियों की सुविधा और भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 16 विशेष ट्रेनों का परिचालन तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया गया है।

    उक्त आशय की जानकारी देते हुए स्टेशन प्रबंधक कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि यह कदम खासकर उन प्रमुख रेल खंडों पर लिया गया है, जहां भीड़ अपने चरम पर है।

    उन्होंने बताया कि विशेष रूप से छठ पर्व, दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के बाद लिया गया है। जब बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और छात्र वापस दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, सूरत जैसे औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्रों की ओर लौट रहे हैं।

    इन 16 स्पेशल ट्रेनों को हाई-डिमांड रूट्स पर चलाया जा रहा है। इन स्पेशल ट्रेनों के परिचालन से नियमित ट्रेनों पर पड़ने वाला दबाव कम होगा। यात्रियों को आरक्षण प्राप्त करने में आसानी होगी।

    रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ये विशेष सेवाएं नवंबर के अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह तक जारी रहेंगी, जिससे सभी इच्छुक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने का अवसर मिल सके।

    रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे भीड़ से बचें और यात्रा से पहले इन स्पेशल ट्रेनों के समय और रूट की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर 139 से ही प्राप्त करें।