Railway News: दिल्ली-मुंबई जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने दी राहत, 16 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू

जागरण संवाददाता, बक्सर। देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय स्टेशन से अपने कर्मभूमि की ओर लौट प्रवासियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

यात्रियों की सुविधा और भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 16 विशेष ट्रेनों का परिचालन तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया गया है।

उक्त आशय की जानकारी देते हुए स्टेशन प्रबंधक कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि यह कदम खासकर उन प्रमुख रेल खंडों पर लिया गया है, जहां भीड़ अपने चरम पर है।

उन्होंने बताया कि विशेष रूप से छठ पर्व, दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के बाद लिया गया है। जब बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और छात्र वापस दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, सूरत जैसे औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्रों की ओर लौट रहे हैं।