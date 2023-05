मद्य निषेध विभाग सिपाही भर्ती परीक्षा में गिरफ्तार 14 परीक्षार्थियों को भेजा जेल, ब्‍लूटूथ डिवाइस-मोबाइल बरामद

14 Examinees Arrested And Sent To Jail In Buxar In Constable Recruitment Exam रविवार को बक्सर में आयोजित मद्य निषेध विभाग के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान जिन 14 परीक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ा गया था सभी को सोमवार को जेल भेज दिया गया।