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    बक्सर में वाहन चालकों की परेशानी दूर, दैनिक जागरण की पहल पर Google Maps ने अपडेट किया डेटा

    By Shubh Narayan Pathak Edited By: vyas Chandra
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 02:17 PM (IST)

    दैनिक जागरण की पहल पर गूगल मैप्स ने बक्सर-इटाढ़ी मार्ग पर बंद पड़े रास्तों का डेटा अपडेट कर दिया है। इससे अनजान रास्तों पर भटकने वाले वाहन चालकों की प ...और पढ़ें

    गूगल मैप पर दुरुस्‍त की गई बक्‍सर की जानकारी।

    गूगल मैप पर दुरुस्‍त की गई बक्‍सर की जानकारी।

    जागरण संवाददाता, बक्सर। सूचना तकनीक के इस दौर में अनजान रास्तों के लिए गूगल मैप्स पर निर्भर रहने वाले वाहन चालकों को अब बक्सर-इटाढ़ी मार्ग पर भटकना नहीं पड़ेगा।

    दैनिक जागरण की लगातार पहल का परिणाम है कि गूगल मैप्स ने अपनी तकनीकी त्रुटि को सुधारते हुए दो माह से भी अधिक समय से बंद पड़े रास्तों का डेटा अपडेट कर दिया है।

    आम लोगों की परेशानी को देखते हुए जागरण की टीम ने स्वयं ही गूगल मैप से संपर्क साधा और अब यह समस्या दूर हो चुकी है।

    30 मई को बंद क‍िया गया था समपार फाटक

    जिला मुख्यालय से इटाढ़ी और सिकरौल जाने का रास्ता दानापुर रेल मंडल के बक्सर रेलवे स्टेशन से सटे पूरब समपार फाटक संख्या 70 से गुजरता था।

    बीते 30 मई को करीब 160 साल पुराना यह समपार स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इसके बाद यातायात को थोड़ी दूर पर बने नवनिर्मित रोड ओवरब्रिज पर स्थानांतरित किया गया था।

    दुर्भाग्य से सातवें दिन ही यानी पांच जून को आरओबी भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। नतीजतन मरम्मत के लिए इसे भी उसी दिन से अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है।

    बावजूद इटाढ़ी, सिकरौल, धनसोईं, दिनारा और सासाराम की तरफ से बक्सर आने या लौटने वाले लोगों को गूगल मैप यहीं दोनों रास्ते सुझा रहा था।

    इस कारण वाहन चालक यहां आकर फंस जाते थे। समस्या गंभीर होने के बावजूद जब स्थानीय प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली, तो दैनिक जागरण ने जनहित में बीते तीन अगस्त को ''गूगल मैप की गलत जानकारी से भटक रहे वाहन चालक'' शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की।

    जागरण की टीम ने साधा गूगल से संपर्क

    कोई समाधान नहीं होते देख दैनिक जागरण की टीम ने गूगल मैप की टीम से सीधे संपर्क साधा। समाचार पत्र की कतरन, बंद रास्तों के जीपीएस को-आर्डिनेट्स, और प्रभावित स्ट्रेच की विस्तृत रिपोर्ट के साथ हमने गूगल मैप कम्युनिटी फोरम, ऐप फीडबैक और ''एक्स'' के माध्यम से संदेश भेजा।

    इस पर संज्ञान लेते हुए गूगल की टीम ने त्वरित कार्रवाई की और बक्सर के इस रूट का डेटा संशोधित कर दिया। अब गूगल मैप्स पर बंद पड़े मार्गों को बंद दिखाया जा रहा है और वाहन चालकों को वैकल्पिक चालू रास्तों जैसे फाटक संख्या 72 पांडेयपट्टी मार्ग से नेविगेट किया जा रहा है।