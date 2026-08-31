बक्सर: बरसात में भरभराकर गिरा मिट्टी का घर, मलबे में दबकर बुजुर्ग की मौत

संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। कोरान सराय थाना क्षेत्र के सूरज डेरा (मुगांव) गांव में सोमवार की सुबह बरसात के दौरान मिट्टी का घर अचानक भरभराकर गिर गया। मलबे में दबने से घर में सो रहे 74 वर्षीय बुजुर्ग महेन्द्र यादव की मौत हो गई। घटना के बाद स्वजन में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में मातम पसर गया।

बताया जाता है कि सोमवार की सुबह बरसात हो रही थी। महेन्द्र यादव अपने मिट्टी के घर में खटिया बिछाकर सो रहे थे। इसी दौरान अचानक मकान के ऊपरी हिस्से की मिट्टी की दीवार भरभराकर उनके ऊपर गिर पड़ी। घर गिरने की आवाज सुनकर स्वजन घबरा गए और चीख-पुकार मचाने लगे। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण भी पहुंचे। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद मिट्टी का मलबा हटाकर बुजुर्ग को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।