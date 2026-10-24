सिलिंडर बुकिंग का झंझट खत्म: डुमरांव वासियों को मिली PNG की सौगात, LPG से 25 प्रतिशत तक होगी सस्ती

संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। डुमरांव वासियों को रसोई गैस पाइपलाइन की सुविधा मिल गई है। शनिवार को जिला पदाधिकारी साहिला ने टेक्सटाइल कॉलोनी में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) सेवा का फीता काटकर उद्घाटन किया।

शुरुआती चरण में 498 घरों को जोड़ने की योजना के साथ शुरू हुई इस सेवा से उपभोक्ताओं को सिलिंडर की बुकिंग और डिलीवरी की दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी।

उद्घाटन के दौरान डीएम ने टेक्सटाइल कॉलोनी निवासी सुरेंद्र प्रसाद को पहला कनेक्शन प्रदान किया और पूजा झा के साथ गैस चूल्हा जलाकर आपूर्ति की जांच की।

इसके अलावा बबीता देवी, गजेंद्र तिवारी, राजेंद्र मिश्रा तथा रामाशीष सिंह को भी कनेक्शन प्रमाण पत्र सौंपे गए। उपभोक्ता जरूरत के अनुसार गैस का इस्तेमाल और निर्धारित प्रक्रिया से भुगतान कर सकेंगे, जिससे सिलिंडर खत्म होने की चिंता खत्म होगी।

इसके लिए हर कनेक्शन के साथ एक मीटर जोड़ा गया है। उपभोक्ता ने कितनी गैस की खपत की, इसकी गणना मीटर से होगी और बिजली बिल की तरह रसोई गैस के बिल का भुगतान करना होगा। भुगतान का विकल्प ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगा। डीएम ने प्राकृतिक गैस को वजन में हल्की और सुरक्षित बताते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को इसके प्रचार-प्रसार व जागरूकता के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से भी पीएनजी अपनाने की अपील की।