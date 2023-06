Bihar: रात में दरवाजा खुलवा अपराधियों ने चौकीदार के बेटे को गोलियों से भूना, युवक की मौत; एक बच्चा घायल

Murder in Buxar बक्सर में देर रात 1030 बजे के बाद हथियारों से लैस अपराधी चौकीदार के घर पहुंचे और दरवाजा खुलवाकर फायरिंग कर दी। बदमाशों की फायरिंग में चौकीदार का बेटा टुनटुन पासवान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं एक गोली उनके बेटे को भी लगी। इसके बाद अपराधी वहां से भाग निकले। घायल बच्चे को पटना रेफर किया गया है।

Bihar news: बक्सर में चौकीदार के बेटे को गोलियों से भूना

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, राजपुर (बक्सर)। स्थानीय थाना क्षेत्र के देवढिया गांव में अपराधियों ने चौकीदार के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में मृतक का 12 साल का बेटे को भी गोली लग गई। अपराधियों ने टुनटुन पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में टुनटुन पासवान के 12 वर्षीय पुत्र संजीव कुमार को भी गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए बक्सर के बाद पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार की रात चौकीदार बिरजा पासवान के सभी परिजन घर में सो रहे थे। देर रात 10:30 बजे के बाद झमाझम बारिश हो रही थी। इसी बीच आधा दर्जन से अधिक अपराधी घर पहुंच कर दरवाजा खुलवाने लगे। आवाज सुन चौकीदार की पत्नी रामावती देवी ने दरवाजा खोला। हथियार से लैस लोगों को देखकर उसने पूछताछ शुरू कर दी। इसके साथ कुछ देर तक बहस हुई, आवाज सुनकर घर के अंदर सो रहे टुनटुन पासवान और इसके चौकीदार पिता बिरजा पासवान और अन्य लोग देखने के लिए जैसे ही दरवाजे के समीप हुए। अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बदमाशों की फायरिंग में टुनटुन पासवान खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े। एक गोली उनके बेटे को भी लगी। इसके बाद अपराधी वहां से भाग निकले। घायल बच्चा पटना रेफर वहीं, फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीणों की मदद सीएचसी केंद्र पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई। संजीव कुमार को उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बक्सर भेजा गया, जहां से नाजुक हालत को देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया है। घटना को लेकर लोगों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस मामले की गहन जांच-पड़ताल कर रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार चौकीदार का पुत्र अपने घर में ही भारतीय स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र चलाया करता था।

Edited By: Roma Ragini