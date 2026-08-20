दुबई में बक्सर के धनजी की मौत, ताबूत में लौटा शव; परिवार की उम्मीदें टूटीं, कर्ज में डूबा परिवार

संवाद सहयोगी,चौसा (बक्सर)। बक्सर के चौसा प्रखंड के बनारपुर गांव में एक परिवार की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं। शंभू चौधरी का 22 वर्षीय बेटा धनजी परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नवंबर 2025 में दुबई गया था। घरवालों को उम्मीद थी कि उसकी कमाई से परिवार की परेशानियां कम होंगी।

मां ने लिया था 80 हजार रुपये का कर्ज, बेटे ने किए थे बड़े सपने धनजी को विदेश भेजने के लिए उसकी मां मीरा देवी ने करीब 80 हजार रुपये कर्ज लिया था। विदेश जाने से पहले धनजी ने परिजनों से मेहनत कर कर्ज चुकाने और परिवार के लिए पक्का मकान बनवाने का भरोसा दिया था। परिवार को बेटे की कमाई से बेहतर भविष्य की उम्मीद थी।

15 अगस्त को काम के दौरान बिगड़ी तबीयत बताया गया कि 15 अगस्त को काम के दौरान अचानक धनजी के पेट में दर्द हुआ। तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर मिलते ही बनारपुर स्थित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

जिस बेटे से घर चलने की उम्मीद थी, उसी का ताबूत पहुंचा गांव धनजी चार भाइयों में सबसे बड़ा था और परिवार के लिए बड़ी उम्मीद बन चुका था। पिता शंभू चौधरी मछली पकड़कर और बेचकर परिवार का गुजारा करते हैं।

ऐसे में बड़े बेटे की मौत ने परिवार को भावनात्मक सदमे के साथ आर्थिक मुश्किल में भी डाल दिया है। छोटे भाई-बहनों की पढ़ाई और घर के खर्च की चिंता बढ़ी धनजी के चले जाने के बाद परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट और गहरा गया है। छोटे भाई-बहनों की पढ़ाई, घरेलू खर्च और पहले से लिया गया कर्ज परिवार के सामने बड़ी चिंता बनकर खड़ा है। जिस कमाई का इंतजार परिवार कर रहा था, वह उम्मीद अब टूट चुकी है।