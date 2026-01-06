Language
    बक्सर का युवक असम में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार, जोरहाट स्टेशन पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद

    By Ashok Kumar Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:10 PM (IST)

    बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के बलिहार गांव निवासी राजू राम को असम के जोरहाट स्थित मोरियानी रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में मादक पदार्थों के साथ ग ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ड्रग्स के साथ बक्सर का युवक असम के मोरियानी स्टेशन पर गिरफ्तार। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, बक्सर। असम के जोरहाट जिले में मोरियानी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियों की नियमित जांच के दौरान भारी मात्रा में मादक पदार्थों के साथ बिहार के बक्सर जिले के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान सिमरी थाना क्षेत्र के बलिहार गांव निवासी राजू राम के रूप में हुई है। बक्सर का यह गांव ड्रग्स तस्करी के लिए बुरी तरह बदनाम रहा है।

    पूछताछ में पता चला है कि वह पिछले दो वर्षों से ड्रग तस्करी के धंधे में सक्रिय था और बड़े ड्रग माफिया से उसके गहरे संबंध हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह गिरफ्तारी दो दिन पहले हुई। विवेक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार राजू राम की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई।

    आरोपित यह खेप असम के ऊपरी इलाकों में सप्लाई करने जा रहा था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। बक्सर के पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने बताया कि गिरफ्तारी की जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से मिली है। उन्होंने कहा कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर असम पुलिस से समन्वय स्थापित किया जाएगा।

    बक्सर में पकड़ा गया था असम का ड्रग तस्कर

    दिलचस्प है कि इससे पहले 24 दिसंबर की रात बिहार एसटीएफ और बक्सर पुलिस की संयुक्त छापेमारी में ब्राउन शुगर की बड़ी खेप बरामद की गई थी। उस कार्रवाई में दो तस्कर गिरफ्तार हुए थे। इनमें असम के होजाई जिले के लंका निवासी प्रेमा पंडित के पास से 322 ग्राम ब्राउन शुगर मिली थी।

    पूछताछ में प्रेमा पंडित ने खुलासा किया कि मादक पदार्थ उसे असम के ही लंका निवासी राजू शिकारी उर्फ कृष्णा शिकारी ने उपलब्ध कराया था। उसकी निशानदेही पर सिमरी थाना क्षेत्र के दुधीपट्टी निवासी उमाकांत गुप्ता को भी पकड़ा गया था, जिसको यह खेप डिलिवर होनी थी।

    असम से बक्सर के बीच पुराना ड्रग नेटवर्क

    असम से बिहार तक ड्रग्स की सप्लाई का यह नेटवर्क काफी पुराना और बड़ा है। इससे पहले भी बिहार के तमाम जिलों में असम से हेरोइन की तस्करी का मामला सामने आता रहा है। इस धंधे से जुड़े लोगों के बीच चर्चा है कि ताजा कार्रवाइयां दो अलग-अलग गिरोहों के बीच की रंजिश का नतीजा हो सकती हैं। ऐसे मामलों में तस्करी के गिरोह एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस को पहले भी सुराग देते रहे हैं। इन मामलों में स्थानीय नेटवर्क लगातार बना रहता है।

