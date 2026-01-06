बक्सर का युवक असम में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार, जोरहाट स्टेशन पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद

जागरण संवाददाता, बक्सर। असम के जोरहाट जिले में मोरियानी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियों की नियमित जांच के दौरान भारी मात्रा में मादक पदार्थों के साथ बिहार के बक्सर जिले के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान सिमरी थाना क्षेत्र के बलिहार गांव निवासी राजू राम के रूप में हुई है। बक्सर का यह गांव ड्रग्स तस्करी के लिए बुरी तरह बदनाम रहा है।

पूछताछ में पता चला है कि वह पिछले दो वर्षों से ड्रग तस्करी के धंधे में सक्रिय था और बड़े ड्रग माफिया से उसके गहरे संबंध हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह गिरफ्तारी दो दिन पहले हुई। विवेक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार राजू राम की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई।

आरोपित यह खेप असम के ऊपरी इलाकों में सप्लाई करने जा रहा था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। बक्सर के पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने बताया कि गिरफ्तारी की जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से मिली है। उन्होंने कहा कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर असम पुलिस से समन्वय स्थापित किया जाएगा।

बक्सर में पकड़ा गया था असम का ड्रग तस्कर दिलचस्प है कि इससे पहले 24 दिसंबर की रात बिहार एसटीएफ और बक्सर पुलिस की संयुक्त छापेमारी में ब्राउन शुगर की बड़ी खेप बरामद की गई थी। उस कार्रवाई में दो तस्कर गिरफ्तार हुए थे। इनमें असम के होजाई जिले के लंका निवासी प्रेमा पंडित के पास से 322 ग्राम ब्राउन शुगर मिली थी।

पूछताछ में प्रेमा पंडित ने खुलासा किया कि मादक पदार्थ उसे असम के ही लंका निवासी राजू शिकारी उर्फ कृष्णा शिकारी ने उपलब्ध कराया था। उसकी निशानदेही पर सिमरी थाना क्षेत्र के दुधीपट्टी निवासी उमाकांत गुप्ता को भी पकड़ा गया था, जिसको यह खेप डिलिवर होनी थी।