धान की फसल पर मंडराया तेज हवा का खतरा, बक्सर येलो जोन में; 6-7 अक्टूबर को ऐसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, बक्सर। 28 सितंबर से हथिया नक्षत्र (हस्त नक्षत्र) आरंभ है। इस नक्षत्र में होने वाली हल्की वर्षा को किसान शुभ मानते हैं। बशर्ते हवा गतिमान न रहे अन्यथा, धान फसल पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा।

मौसम विज्ञान विभाग केंद्र, पटना से जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 6 एवं 7 अक्टूबर को जिला समेत राज्य के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में मौसम के बदलते मिजाज के बीच गरज-चमक के साथ तेज हवा चलने की संभावना है।

तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान

पूर्वानुमान मानचित्र में बक्सर को येलो श्रेणी में रखा गया है। इस दौरान आंधी-तूफान जैसी स्थिति बन सकती है तथा करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने के संकेत हैं।