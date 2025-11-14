Buxar Election Result 2025: कौन बनेगा बक्सर का 'बॉस'? BJP के आनंद और कांग्रेस के संजय में टक्कर

डिजिटल डेस्क, बक्सर। बक्सर विधानसभा सीट (Buxar Vidhan Sabha chunav Result 2025) पर पूर्व IPS आनंद मिश्रा ताल ठोक रहे हैं। वह यहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। उनके सामने जन सुराज के तथाघट हर्षवर्धन, कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य मुकाबला इन प्रत्याशियों के बीच ही संभव है। आज परिणाम सामने आएंगे और साफ हो जाएगा कि बक्सर का अगला 'बॉस' कौन होगा?

बता दें कि बक्सर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला बक्सर लगता है। ये बक्सर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली असेंबली सीट है। 1951 में हुए यहां पहले चुनाव में कांग्रेस के लक्ष्मीकांत तिवारी विधायक बने थे। 2020 में यहां से कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी लगातार दूसरी बार विधायक बने थे।