जागरण संवाददाता, बक्सर। जिला मुख्यालय के कई प्राइवेट स्‍कूल बुधवार को पठन-पाठन बंद रखेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यक्रम को देखते हुए यह निर्णय ल‍िया गया है।

सीएम के आगमन और वामन द्वादशी के कार्यक्रम को लेकर शहर की लगभग सभी प्रमुख सड़कों पर बुधवार को यातायात व्यवस्था बदली रहेगी।

कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित किया जाएगा। इसकी जानकारी प्रशासन की ओर से अनुमंडल कार्यालय में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ बैठक में दी गई।

बच्‍चों को परेशानी से बचाने के ल‍िए निर्णय

सदर अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्कूल एसोसिएशन की ओर से सरोज कुमार सिंह, धीरज पांडे आदि शामिल हुए।

प्रशासन की ओर से बताया गया कि सुबह 10:00 बजे से 1:00 तक अलग-अलग मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लागू रहने की संभावना है।

इसके बाद संगठन की ओर से प्रशासन को बताया गया कि बच्चों को असुविधा से बचने के लिए बुधवार को स्कूल बंद रखे जाने की सूचना दी जा रही है।

अभिभावकों को लिए बेहतर होगा कि बच्चों को भेजने से पहले अपने विद्यालय से संपर्क कर इस बारे में जानकारी हासिल कर लें।

डेढ़ घंटे बक्‍सर में रहेंगे सीएम

गौरतलब है कि सीएम 23 स‍ितंबर के बक्‍सर में रहेंगे। दोपहर 12:20 बजे हेलीकॉप्‍टर से उनका आगमन होगा। इसके बाद वे प्रसिद्ध वामन मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे।

यहां के बाद वे कई अलग-अलग कार्यक्रमों में शाम‍िल होंगे। करीब डेढ़ घंटे बक्‍सर में अलग-अलग जगहों पर आयोज‍ित कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वे पटना लौट जाएंगे। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम किए गए हैं।

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