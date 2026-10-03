बिहार को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जल्द मिलेगी 4 लेन कनेक्टिविटी, 617.89 करोड़ के प्रोजेक्ट की ये है पूरी टाइमलाइन

शुभ नारायण पाठक, बक्सर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बिहार के सीधे संपर्क की योजना अब निर्माण के अंतिम दौर में पहुंचती दिख रही है।

गाजीपुर-बलिया-मांझीघाट ग्रीनफील्ड कारिडोर के पैकेज-1 के 34 किमी हिस्से पर बीते एक अक्टूबर से ट्रायल शुरू होने के बाद अब सबसे अधिक निगाह पैकेज-4 यानी 17.27 किमी लंबे बक्सर स्पर पर है।

एनएचएआई, आजमगढ़ के परियोजना निदेशक पीयूष अग्रवाल के अनुसार, दिसंबर तक बक्सर फेज को भी शुरू करने का प्रयास है।

100 किमी की रफ्तार से दौड़ सकेंगे वाहन

बक्सर स्पर करीमुद्दीनपुर क्षेत्र से मुख्य ग्रीनफील्ड काॅरिडोर से जुड़कर भरौली के रास्ते बक्सर में गंगा पुल के संपर्क पथ तक पहुंचेगा।

इसकी लंबाई 17.270 किमी और परियोजना लागत करीब 617.89 करोड़ रुपए है। इस योजना को 14 जून 2025 तक ही पूरा करने का लक्ष्य था।

बक्सर स्पर में 80-85 प्रतिशत तक कार्य पूरा हो चुका है। इसके पूरा होने पर 15 किलोमीटर की दूरी और करीब 45 मिनट का समय आजमगढ़, अयोध्या, लखनऊ और दिल्ली जाने में बचेगा।

नियमित जाम वाले पुराने रास्ते का मिलेगा विकल्प

अभी बक्सर से गाजीपुर-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले वाहनों को भरौली, कुंडेसर और भांवरकोल क्षेत्र के पुराने एनएच-31 पर निर्भर रहना पड़ता है।

संकरे हिस्सों और भारी मालवाहक यातायात के कारण यहां लंबा जाम लगता रहा है। जाम गंभीर होने पर इस हिस्से से निकलने में कभी-कभार तो कई घंटे भी लग जाते हैं।

नया स्पर बनने पर बक्सर से आने वाला यातायात मुख्य ग्रीनफील्ड कारिडोर तक पहुंच सकेगा और पुराने मार्ग पर निर्भरता घटेगी। बक्सर स्पर के लिए सड़क का मुख्य हिस्सा तैयार हो चुका है।

करीमुद्दीनपुर के पास करीब 205 मीटर लंबे चार लेन आरओबी सहित पुलों के संपर्क मार्ग का काम तेजी से चल रहा है।

परियोजना की टाइमलाइन

2022: परियोजना के पैकेज और डीपीआर स्तर पर स्वीकृति

15 जून 2023: बक्सर स्पर का नियुक्ति दिवस

14 जून 2025: मूल पूर्णता लक्ष्य

चार पैकेज, 134 किमी का पूरा नेटवर्क

पूरी योजना में 117.12 किमी मुख्य ग्रीनफील्ड मार्ग और 17.27 किमी बक्सर स्पर शामिल हैं। चार पैकेजों में हृदयपुर-शाहपुर 42.5 किमी, शाहपुर-पिंडारी 35.65 किमी, पिंडारी-रिवीलगंज बाईपास 38.97 किमी और बक्सर स्पर 17.27 किमी है।

इसके पूरा होने पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सड़क संपर्क का नया नेटवर्क तैयार होगा। इस परियोजना के माध्यम से पश्चिमी और उत्तर बिहार का बड़ा हिस्सा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नेटवर्क से बेहतर तरीके से जुड़ सकेगा। बक्सर से भोजपुर और आगे पटना की ओर आने-जाने वाले यातायात को लखनऊ-दिल्ली दिशा में नया तेज मार्ग मिलेगा, जबकि सारण क्षेत्र मुख्य कारिडोर के जरिए जुड़ेगा। बक्सर में गंगा पर तीसरे पुल का निर्माण जारी इस मार्ग में दूसरा बाटल नेक बक्सर में गंगा पर बना पुल है। वर्तमान में बक्सर में गंगा नदी पर दो पुल मौजूद हैं। एक 1965 में बना पुराना वीर कुंवर सिंह सेतु, जो जर्जर होने के कारण केवल हल्के वाहनों के लिए सीमित है, और दूसरा 2022-23 में चालू हुआ 2-लेन पुल।