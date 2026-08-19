क्या बदल जाएगा बक्सर का नाम? संतों ने बताया 'तपोभूमि', विरोधी बोले- हजारों साल पुरानी है पहचान

जागरण संवाददाता, बक्सर। स्थानीय जिले का नाम 'बक्सर' से बदलकर 'सिद्धाश्रम' करने का मुद्दा बीते कुछ दिनों से काफी चर्चा में आ गया है। बीते दिनों बसांव मठ के परिसर में आयोजित जन-संवाद कार्यक्रम में संत-महंत और प्रबुद्ध नागरिकों के एक समूह ने कहा कि इस स्थान का पुराना नाम 'सिद्धाश्रम' ही है और इसे ही फिर से स्थापित किया जाना चाहिए।

भाजपा की वरिष्ठ नेत्री वर्षा पांडेय के नेतृत्व में 'मैं सिद्धाश्रमी हूं' के जयघोष के साथ अभियान शुरू करने का सामूहिक संकल्प लिया गया। इस सभा में मौजूद लोगों ने दावा किया कि बक्सर नाम ब्रिटिश उपनिवेश और गुलामी की याद दिलाता है।

दूसरी तरफ इस पूरे अभियान के विरोध में भी स्वर उठने लगे हैं। विरोध में खड़े लोगों का कहना है कि बक्सर नाम इस क्षेत्र की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा हुआ है। बसांव मठ में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि बक्सर नाम अंग्रेजी शासनकाल का प्रतीक है, जबकि यह महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि तथा भगवान श्रीराम और लक्ष्मण की शिक्षा-दीक्षा स्थली रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस भूमि को प्राचीन काल में 'सिद्धाश्रम' कहा जाता था। प्रयागराज और अयोध्या का उदाहरण देकर कहा कि ऐतिहासिक पहचान की वापसी से धार्मिक पर्यटन को गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर बनेंगे।

बसांव पीठाधीश अच्युतप्रपन्नाचार्य ने वाल्मीकि रामायण के संदर्भों का उल्लेख करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। अहिरौली वरदराज मठ के मधुसूदनाचार्य ने इस संबंध में प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं, लक्ष्मीनारायण मंदिर के त्यागी बाबा, रामजानकी आश्रम के महंत राजाराम बाबा और कृष्णानंद शास्त्री ने इसे सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए सराहनीय पहल बताया। कार्यक्रम में आदिनाथ अखाड़ा के शीलनाथ बाबा, श्रीमन नारायण मिश्रा, महंत श्यामा दास, विहिप अध्यक्ष सिद्धनाथ मिश्र, साहित्यकार प्रो. अरुण मोहन भैरवी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बबन उपाध्याय सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विरोध में भी गोलबंदी तेज साहित्यकार वैरागी प्रभाष चतुर्वेदी ने कहा कि बक्सर नाम ब्रिटिश काल से संबंधित नहीं है। यह नाम अंग्रेजों के आने के पहले से प्रचलन में है। प्रमाणित साक्ष्य को अनदेखा कर हजारों वर्षों से चले आ रहे नाम को बदलना उचित नहीं है।