बक्सर में तीन साल के मासूम के साथ दरिंदगी, CCTV ने खोली पोल, घर से पकड़ा गया आरोपित

जागरण संवाददाता, बक्सर। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन साल के बच्चे के साथ गांव के ही एक युवक ने घ‍िनौना काम किया।

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से मिले सबूत के आधार पर आरोपित युवक सूरज चौबे को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे को इलाज के साथ ही मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।



मिली जानकारी के अनुसार यह घटना शनिवार की रात नौ बजे की है। तब तीन वर्षीय मासूम गांव में स्थापित पूजा पंडाल के पास खेल रहा था।

पूजा पंडाल के पास से ले गया खेत में वहां तेज आवाज में बज रहे गाने के बीच गांव का 25 वर्षीय युवक सूरज चौबे बच्चे को अकेले देख बहला फुसलाकर पंडाल से करीब 100 मीटर दूर धान के खेत की ओर ले गया।