बक्सर इटाढ़ी रोड क्रासिंग खुलेगा, रेलवे बोर्ड की सशर्त मंजूरी; आरओबी की मरम्मत तक मिलेगी आवाजाही की राहत

जागरण संवाददाता, बक्सर। बक्सर स्टेशन यार्ड में बंद लेवल क्रासिंग गेट संख्या 70 ‘स्पेशल’ को लेकर बड़ी राहत मिली है। रेलवे बोर्ड ने इसे अस्थायी रूप से दोबारा खोलने की सशर्त मंजूरी दे दी है। एक सितंबर 2026 को जारी आदेश में रेलवे बोर्ड ने इसे असाधारण मामला मानते हुए खोलने की अनुमति दी है।

यह लेवल क्रासिंग पटना–डीडीयू रेलखंड पर किलोमीटर 660/23-25 के बीच बक्सर स्टेशन यार्ड में स्थित है। इसके खुलने से बक्सर–इटाढ़ी रोड से आवागमन करने वाले लोगों को आरओबी की मरम्मत के दौरान वैकल्पिक रास्ता मिल सकेगा। छह महीने या आरओबी की मरम्मत, जो पहले पूरा होगा रेलवे बोर्ड ने क्रासिंग खोलने के लिए समयसीमा भी तय कर दी है। गेट को तब तक खुला रखा जा सकता है, जब तक राज्य सरकार द्वारा बक्सर–इटाढ़ी रोड स्थित रोड ओवरब्रिज की मरम्मत पूरी नहीं हो जाती।

यदि आरओबी की मरम्मत छह महीने के भीतर पूरी नहीं होती है, तो छह महीने की अवधि पूरी होने पर गेट को फिर बंद करना होगा। यानी आरओबी की मरम्मत और छह महीने की अवधि में जो पहले पूरा होगा, उसी के आधार पर क्रासिंग बंद की जाएगी।

सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि क्रासिंग को खोलते समय निर्धारित नियमों और सुरक्षा प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन करना होगा। आवश्यकता के अनुसार रेलवे संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) और प्रधान मुख्य अभियंता की स्वीकृति भी लेनी होगी।

इसके साथ भारतीय रेलवे स्थायी मार्ग नियमावली तथा सामान्य एवं सहायक नियमों में निर्धारित सभी सुरक्षा उपायों को लागू करना अनिवार्य होगा। रेलवे की ओर से सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। आरओबी की सड़क ठीक होते ही फिर बंद होगा फाटक बक्सर–इटाढ़ी रोड पर आरओबी की सड़क सतह की मरम्मत पूरी होने के बाद लेवल क्रासिंग संख्या 70 ‘स्पेशल’ को फिर बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद इसे समाप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

इससे स्पष्ट है कि रेलवे बोर्ड ने फाटक को स्थायी समाधान के तौर पर नहीं, बल्कि आरओबी की मरम्मत पूरी होने तक अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मंजूरी दी है। आरओबी समय से पहले क्यों खराब हुआ, होगी जांच रेलवे बोर्ड ने आरओबी के समय से पहले खराब होने के कारणों की जांच का भी निर्देश दिया है। संबंधित जिम्मेदारी तय करने के लिए रेलवे को राज्य सरकार की एजेंसी के साथ मिलकर जांच करनी होगी।