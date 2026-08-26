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बक्सर में जाम से मिलेगी राहत? भारी वाहनों के लिए तय हुए चार 'स्टॉपिंग पॉइंट'

By Shubh Narayan Pathak Edited By: vyas Chandra
Updated: Wed, 26 Aug 2026 10:27 AM (IST)

बक्सर में प्रतिदिन लगने वाले भीषण सड़क जाम से निपटने के लिए अनुमंडल और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से 'नो एंट्री' व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया है।

पटना-बक्सर हाइवे पर लगी ट्रकों की कतार। जागरण आर्काइव

पटना-बक्सर हाइवे पर लगी ट्रकों की कतार। जागरण आर्काइव

जागरण संवाददाता, बक्सर। शहर में प्रतिदिन लगने वाले भीषण सड़क जाम और उससे आम जनजीवन पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने एक संयुक्त आदेश जारी क‍िया है।

इसके तहत नो एंट्री व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया है। एसडीएम अविनाश कुमार एवं एसडीपीओ गौरव पांडेय ने संयुक्त रूप से आदेश जारी किया है।

इसके तहत शहर की भौगोलिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

नई व्यवस्था के अनुसार, प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 22:00 बजे तक शहर की सीमा में सभी प्रकार के भारी और बड़े वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।

सरेंजा, रामपुर, खतिबा मोड़ और कर्मनाशा पुल के पास स्थल चिह्नित

प्रशासन ने संज्ञान लिया है कि नो एंट्री के दौरान भारी वाहन दानी कुटिया, चौसा गोला एवं अन्य प्रवेश बिंदुओं पर सड़कों के किनारे खड़े रहते थे, जिससे दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती थी। 

इससे एंबुलेंस, स्कूल बसों तथा आम राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसे सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशासन ने चार प्रमुख प्रवेश मार्गों पर भारी वाहनों को रोकने का स्थान निर्धारित किया है।

चौसा-कोचस मार्ग से आने वाले वाहन सरेंजा, रामगढ़ और मोहनिया की ओर से आने वाले वाहन रामपुर, दिनारा और धनसोईं की तरफ से आने वाले इटाढ़ी के खतीबा मोड़ पर रोके जाएंगे।

इसी तरह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, भदौरा और गहमर की तरफ से आने वाले वाहन चौसा उत्पाद चेक पोस्ट से पहले ही रोके जाएंगे। इन वाहनों को बक्सर में नो इंट्री का समय खत्म होने के बाद ही छोड़ा जाएगा।

पहले भी लागू हुई थी यही व्यवस्था

बक्सर शहर के लिए यह व्यवस्था कोई नई नहीं है। इससे पूर्व तत्कालीन जिला पदाधिकारी (डीएम) अंशुल अग्रवाल और तत्कालीन एसडीएम धीरेंद्र मिश्रा के कार्यकाल के दौरान भी ठीक इसी प्रकार की सख्त यातायात व्यवस्था बनाई गई थी।

समय बीतने के साथ बाद के दिनों में यह व्यवस्था धीरे-धीरे शिथिल पड़ती चली गई। इसके कारण कारण आम नागरिकों, स्कूली बच्चों और मरीजों को रोज़ाना भारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी।