बक्सर में 22 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बक्सर। चक्की थाना अंतर्गत 22 वर्षीय एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही घटना में संलिप्त दो आरोपितों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ में जुटी है। घटना की शिकार युवती अर्धविक्षिप्त बताई जा रही है।

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