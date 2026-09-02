गंगा खतरे के निशान के बेहद करीब, कर्मनाशा में उफान; बक्सर-चौसा-मोहनिया हाईवे पर चढ़ा बाढ़ का पानी

जागरण संवाददाता, बक्सर। जिले में नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। कर्मनाशा खतरे के निशान से लगभग डेढ़ मीटर ऊपर बह रही है।

गंगा खतरे के निशान से केवल 12 सेंटीमीटर नीचे रह गयी है। धर्मावती और ठोरा नदियों में भी उफान की स्थिति है। रामदास राय का डेरा थाना तक जाने वाली इकलौती सड़क बाढ़ के पानी में डूब गई है।

बलिया जिला से जोड़ने वाले गंगा पर बने पुल जनेश्वर मिश्र सेतु के संपर्क पथ पर तेज धारा बह रही है। बक्सर-चौसा-मोहनिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी बाढ़ का पानी चढ़ गया है और जल्दी ही आवागमन ठप होने की आशंका बढ़ गई है।