बक्सर के स्कूल में बच्चों के बीच जमीन पर बैठीं DM साहिला, चखा मिड-डे मील; बेंच पर बैठकर किया संवाद

जागरण संवाददाता, बक्सर। सदर प्रखंड के उमरपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के लिए बीते शनिवार का दिन खास बन गया।

विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचीं जिलाधिकारी साहिला की नजर ब्लैकबोर्ड के सामने खड़ी एक बच्ची पर ठिठक गई। बच्ची बोर्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में धरती और इसकी स्पेलिंग लिख रही थी।

जिलाधिकारी ने बच्ची का हौसला बढ़ाया और फिर एक-एक बच्चे से घुलने-मिलने लगीं। फिर निरीक्षण का अंदाज कुछ ऐसा बदला कि औपचारिकता पीछे छूट गई और बच्चों के साथ संवाद सामने आ गया।

जिलाधिकारी बच्चों के बीच कभी उनके साथ बेंच पर बैठीं, तो कभी जमीन पर बैठकर मध्याह्न भोजन का स्वाद जांचते नजर आईं।

कक्षा में बेंच पर बैठकर जाना पढ़ाई का हाल

जिला पदाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय उमरपुर का निरीक्षण करते हुए सबसे पहले कक्षाओं में बच्चों की पढ़ाई और उपस्थिति की स्थिति देखी। बच्चों से बातचीत कर उनकी शैक्षणिक समझ परखी।

ब्लैकबोर्ड पर लिख रही बच्ची के साथ उनका सहज संवाद भी इसी क्रम का हिस्सा रहा। उनके इस अंदाज से बच्चों के चेहरों पर निरीक्षण का सामान्य दबाव कम और उत्सुकता अधिक नजर आई।

निरीक्षण का सबसे आत्मीय क्षण तब आया, जब जिलाधिकारी बच्चों के साथ जमीन पर बैठ गईं। उन्होंने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता केवल पूछकर नहीं, बल्कि खुद उनके साथ जमीन पर बैठकर थाली ली और स्वाद चखकर परखी।

इससे पहले स्वयं भोजन परोसने में भी हाथ बंटाया। भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उन्होंने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन) और जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए।

अव्यवस्था पर जताई नाराजगी, सफाई में सुधार को कहा

बच्चों के बीच आत्मीयता दिखाने के बाद जिलाधिकारी ने विद्यालय की व्यवस्थाओं पर भी उतनी ही गंभीरता दिखाई। स्कूल में साफ-सफाई, शौचालय, पेयजल, विद्युत, रंग-रोगन और चहारदीवारी की स्थिति असंतोषजनक मिली।