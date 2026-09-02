बक्सर से DDU जाना हुआ आसान, रेलवे चलाएगा स्पेशल फास्ट पैसेंजर ट्रेन, चेक करें टाइम टेबल और रूट

जागरण संवाददाता, बक्सर। रेलवे प्रशासन ने आगामी दिनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए बक्सर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच स्पेशल फास्ट पैसेंजर ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

पूर्व मध्य रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, ट्रेन संख्या 03287/03288 बक्सर-डीडीयू-बक्सर स्पेशल ट्रेन का परिचालन प्रतिदिन किया जाएगा।

यह ट्रेन 63263/63232 के खाली रेक का उपयोग करके चलाई जाएगी, जिससे इस मार्ग पर यात्रा करने वाले दैनिक और स्थानीय यात्रियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

बक्सर रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाली यह ट्रेन संख्या 03287 (बक्सर-डीडीयू) आगामी 2 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक कुल 29 फेरों में प्रतिदिन चलाई जाएगी।

यह स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन शाम 19:00 बजे (7:00 बजे) बक्सर से प्रस्थान करेगी और गहमर, करहिया, दिलदारनगर, जमानिया और धीना होते हुए रात 9:30 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचेगी।

वहीं, वापसी में, ट्रेन संख्या 03288 (डीडीयू-बक्सर) 3 सितंबर 2026 से 1 अक्टूबर 2026 तक प्रतिदिन सुबह 04:30 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से रवाना होगी और सुबह 07:10 बजे बक्सर स्टेशन पहुंचेगी।

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