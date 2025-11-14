Bihar Election 2025: बक्सर सदर में भाजपा जीत की ओर अग्रसर, डुमरांव में नतीजा सबसे पहले आने की उम्मीद
बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी ज़ोरों पर है। बक्सर सदर में भाजपा की स्थिति मजबूत दिख रही है और पार्टी जीत के प्रति आश्वस्त है। उम्मीद है कि डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से नतीजे सबसे पहले आएंगे। अन्य दल भी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए प्रयासरत हैं।
जागरण संवाददाता, बक्सर। बक्सर जिले में विधानसभा सीटों का परिदृश्य इस बार बदलता दिख रहा है। बक्सर सदर सीट पर 22429 मतों का अंतर हासिल कर चुके भारतीय जनता पार्टी के आनंद मिश्रा जीत की ओर तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी और लगातार दो बार से चुनाव जीत रहे संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी की अपेक्षा उनको हासिल मतों के बीच लगभग दोगुने का फर्क 14वें राउंड तक हो चुका है।
यहां 25 राउंड तक मतगणना होनी है। पहले राउंड से ही यह बढ़त लगातार बढ़ती जा रही है। ब्रह्मपुर सीट पर एनडीए के घटक दल लोजपा रामविलास के उम्मीदवार हुलास पांडेय 14वें राउंड तक 4157 मतों से आगे चल रहे हैं। यहां 30 राउंड तक मतगणना होनी है। लगातार दो बार जीत चुके राजद के शंभू नाथ यादव यहां पीछे चल रहे हैं।
राजपुर सीट से 13वें राउंड तक जदयू के संतोष निराला 3565 मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। यहां 31 राउंड तक मतगणना होगी। यहां कांग्रेस के प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक विश्वनाथ राम पीछे चल रहे हैं।
डुमरांव में राहुल सिंह 20 वें राउंड तक 2157 मतों से जदयू के राहुल सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और भाकपा माले के निवर्तमान विधायक अजीत सिंह से आगे चल रहे हैं। यहां केवल 26 राउंड की मतगणना होनी है। यहां नतीजा सबसे पहले आने की उम्मीद है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।