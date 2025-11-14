Bihar Election 2025: बक्सर सदर में भाजपा जीत की ओर अग्रसर, डुमरांव में नतीजा सबसे पहले आने की उम्मीद

जागरण संवाददाता, बक्सर। बक्सर जिले में विधानसभा सीटों का परिदृश्य इस बार बदलता दिख रहा है। बक्सर सदर सीट पर 22429 मतों का अंतर हासिल कर चुके भारतीय जनता पार्टी के आनंद मिश्रा जीत की ओर तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी और लगातार दो बार से चुनाव जीत रहे संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी की अपेक्षा उनको हासिल मतों के बीच लगभग दोगुने का फर्क 14वें राउंड तक हो चुका है।

यहां 25 राउंड तक मतगणना होनी है। पहले राउंड से ही यह बढ़त लगातार बढ़ती जा रही है। ब्रह्मपुर सीट पर एनडीए के घटक दल लोजपा रामविलास के उम्मीदवार हुलास पांडेय 14वें राउंड तक 4157 मतों से आगे चल रहे हैं। यहां 30 राउंड तक मतगणना होनी है। लगातार दो बार जीत चुके राजद के शंभू नाथ यादव यहां पीछे चल रहे हैं।