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'केतना कर्जा खइबअ ए राजा...'; BJP व‍िधायक ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, बांकीपुर से सीख की दी नसीहत

By Shubh Narayan Pathak Edited By: vyas Chandra
Published: Mon, 21 Sep 2026 10:03 AM (IST)

भाजपा विधायक विनय बिहारी ने अपनी ही पार्टी और सरकार पर सवाल उठाए, जिसमें चुनाव से पहले जीविका दीदियों को ...और पढ़ें

भाजपा व‍ि‍धायक व‍िनय ब‍िहारी ने सरकार पर उठाए सवाल।

भाजपा व‍ि‍धायक व‍िनय ब‍िहारी ने सरकार पर उठाए सवाल।

HighLights

  1. चुनाव से पहले जीविका दीदियों को आर्थिक मदद पर सवाल उठाए।

  2. कर्ज लेकर विकास करने की नीति पर भी उठाए प्रश्न।

  3. बांकीपुर उपचुनाव में हार और बक्सर के विकास पर चिंता व्यक्त की।

जागरण संवाददाता, बक्सर। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री विनय बिहारी ने बक्सर में अपनी ही पार्टी और सरकार को लेकर कई सवाल उठाए।

भोजपुरी गीत के जरिए उन्होंने चुनाव से पहले जीविका दीदियों को दी गई आर्थिक मदद पर इशारों-इशारों में सवाल खड़े किए और कहा कि चुनाव के दौरान पैसे बांटने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

उन्होंने कर्ज लेकर विकास करने की नीति पर भी सवाल उठाया। उनके बयान के मुताबिक, चुनाव के बाद सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कमी की स्थिति बनी है।

'भाजपा मेरे लि‍ए मंद‍िर लेक‍िन..'

विनय बिहारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए मंदिर है, लेकिन मंदिर में भी यदि कुछ गड़बड़ी दिखे तो उनका जमीर उन्हें बोलने के लिए कहता है।

उन्होंने भोजपुरी गीत के माध्यम से कहा- 'केतना कर्जा खइबअ ऐ राजा, कर्जा खा के विकास कइसे करबअ ऐ राजा।' उनका कहना था कि जब विकास कार्य हो रहे थे और उसका असर दिखाई दे रहा था।

तब चुनाव के समय पैसे बांटे गए। उनके अनुसार, इसका असर अब विकास कार्यों पर पड़ रहा है।

'कम बोलने से वोट, ज्यादा बोलने पर टिकट और बहुत ज्यादा बोलने पर कटती है गर्दन'

भाजपा विधायक ने अपने बयान के संभावित राजनीतिक परिणामों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने बोलने का क्या नतीजा होगा, उन्हें पता नहीं है।

उन्होंने कहा, 'कम बोलने पर वोट कटता है, ज्यादा बोलने पर टिकट कटता है और बहुत ज्यादा बोलने पर गर्दन कटती है।' साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह बोलने पर पार्टी उन्हें सजा भी दे सकती है।

बांकीपुर की हार और कम मतदान पर उठाया सवाल

विनय बिहारी ने बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा की हार और मतदान प्रतिशत को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सभी विधायक और मंत्री चुनाव में लगे थे, फिर भी बांकीपुर सीट हार गई।

हालांकि उन्होंने कहा कि हार का उन्हें अफसोस नहीं है, बल्कि चिंता इस बात की है कि जब केवल 34 प्रतिशत मतदान होता है तो स्थिति पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी को इससे सीख लेनी चाहिए।

बक्सर के विकास का भी मुद्दा उठाया

भाजपा विधायक ने बक्सर के विकास को लेकर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि बक्सर भगवान राम की शिक्षा स्थली रही है, लेकिन अब तक अपेक्षित विकास नहीं हो सका है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बक्सर के विकास पर विशेष नजर डालने की मांग की।