जागरण संवाददाता, बक्सर। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री विनय बिहारी ने बक्सर में अपनी ही पार्टी और सरकार को लेकर कई सवाल उठाए।

भोजपुरी गीत के जरिए उन्होंने चुनाव से पहले जीविका दीदियों को दी गई आर्थिक मदद पर इशारों-इशारों में सवाल खड़े किए और कहा कि चुनाव के दौरान पैसे बांटने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

उन्होंने कर्ज लेकर विकास करने की नीति पर भी सवाल उठाया। उनके बयान के मुताबिक, चुनाव के बाद सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कमी की स्थिति बनी है।

'भाजपा मेरे लि‍ए मंद‍िर लेक‍िन..'

विनय बिहारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए मंदिर है, लेकिन मंदिर में भी यदि कुछ गड़बड़ी दिखे तो उनका जमीर उन्हें बोलने के लिए कहता है।

उन्होंने भोजपुरी गीत के माध्यम से कहा- 'केतना कर्जा खइबअ ऐ राजा, कर्जा खा के विकास कइसे करबअ ऐ राजा।' उनका कहना था कि जब विकास कार्य हो रहे थे और उसका असर दिखाई दे रहा था।

तब चुनाव के समय पैसे बांटे गए। उनके अनुसार, इसका असर अब विकास कार्यों पर पड़ रहा है।

'कम बोलने से वोट, ज्यादा बोलने पर टिकट और बहुत ज्यादा बोलने पर कटती है गर्दन'

भाजपा विधायक ने अपने बयान के संभावित राजनीतिक परिणामों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने बोलने का क्या नतीजा होगा, उन्हें पता नहीं है।

उन्होंने कहा, 'कम बोलने पर वोट कटता है, ज्यादा बोलने पर टिकट कटता है और बहुत ज्यादा बोलने पर गर्दन कटती है।' साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह बोलने पर पार्टी उन्हें सजा भी दे सकती है। बांकीपुर की हार और कम मतदान पर उठाया सवाल विनय बिहारी ने बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा की हार और मतदान प्रतिशत को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सभी विधायक और मंत्री चुनाव में लगे थे, फिर भी बांकीपुर सीट हार गई।