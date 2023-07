'दूल्हा नाराज होकर पटना पहुंचा, अब मंडप किस काम का', 26 दलों के गठबंधन पर अश्विनी चौबे का तंज

Bihar Politics केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने विपक्षी दलों के गठबंधन पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचारियों के 26 दलों का गठबंधन है। इनलोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम इंडिया रखकर भारत को लूटने की साजिश की है। ये अपना नाम कुछ भी रख लें इन्हें जनता माफ नहीं करेगी। इनमें सभी रिटायर है इन्हें जनता चुनाव में धोएगी।

Bihar Politics: 26 दलों के गठबंधन पर अश्विनी चौबे का तंज

