150 में 138 अंक लाकर अजय ने किया बक्सर का नाम रोशन, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु में चयन

संवाद सूत्र, सिमरी। सिमरी थाना क्षेत्र के केशोपुर गांव निवासी अजय यादव ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 में शानदार प्रदर्शन कर परिवार और गांव का नाम रोशन किया है।

अजय ने 150 में से 138 अंक हासिल किए हैं। इस प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, बेंगलुरु के लिए हुआ है। उनकी सफलता की खबर मिलते ही परिवार और गांव में खुशी का माहौल है।

अजय की प्रारंभिक शिक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल, दिल्ली कैंट से हुई है। सैन्य परिवेश में पले-बढ़े अजय ने बचपन से ही पढ़ाई के साथ अनुशासन, नियमित दिनचर्या और मेहनत को अपनी आदत बना लिया।

अब वह राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, बेंगलुरु में अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे।

देशसेवा से जुड़ा है परिवार

अजय के परिवार का देशसेवा से पुराना और गहरा नाता रहा है। उनके पिता धर्मेंद्र यादव आर्मी एयर डिफेंस में नायब सूबेदार के पद पर दिल्ली कैंट में सेवारत हैं।

वहीं उनके बड़े पिताजी नागेंद्र यादव आइटीबीपी में सेवा दे रहे हैं। सैन्य माहौल और परिवार में देशसेवा की भावना का अजय की सोच पर भी गहरा प्रभाव पड़ा।

अजय की मां सुनीता यादव को बेटे के चयन की खबर मिली तो उनकी आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने बताया कि अजय का चयन सैनिक स्कूल में भी अच्छे रैंक के साथ हुआ था।

करीब डेढ़ लाख विद्यार्थियों के बीच अजय ने ऑल इंडिया 179वीं रैंक हासिल की थी। इसके बावजूद अजय की इच्छा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ने की थी।

अपने लक्ष्य को लेकर वह शुरू से ही दृढ़ था और आखिरकार उसने अपनी मेहनत से इसे हासिल कर लिया।

लक्ष्य तय कर तैयारी में जुटे रहे अजय

अजय ने प्रवेश परीक्षा की तैयारी के दौरान पढ़ाई के साथ अनुशासन को विशेष महत्व दिया। परीक्षा में 150 में से 138 अंक हासिल करना उनकी मेहनत और तैयारी का परिणाम माना जा रहा है।