ट्रक में भूसे के नीचे छिपाकर लाई गई 9526 बोतल शराब जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार; पटना जा रही थी खेप
बक्सर में औद्योगिक पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक से 9526 बोतल अवैध शराब जब्त की। पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि वह शराब पंजाब से सिलीगुड़ी लेकर जा रहा था, लेकिन पुलिस को उस पर शक है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बक्सर। औद्योगिक पुलिस को शुक्रवार की देर शाम गोलंबर से एक ट्रक तस्करी की शराब जब्त करने में बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ने ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त ट्रक से बरामद शराब की गिनती करने पर 9526 बोतल शराब पाई गई है।
औद्योगिक थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि शुक्रवार की शाम पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ट्रक नंबर पीबी11 सीएन 9491 से भारी मात्रा में ब्रांडेड शराब की खेप यूपी से गंगा पुल होते पटना की ओर जाने वाली है।
वाहन जांच लगाकर ट्रक के आने का इंतजार
सूचना के आलोक में औद्योगिक पुलिस टीम गोलंबर पर वाहन जांच लगाकर ट्रक के आने का इंतजार कर रही थी। रात 8:10 बजे ट्रक जैसे ही गोलंबर पर पहुंचा कि पुलिस ने उसे घेर लिया।
ट्रक की तलाशी लेने पर अंदर चारों तरफ पहले भूसे की बोरियां दिखाई दीं, जिन्हें हटाते ही भूसे की बोरियों के पीछे शराब की पेटियां दिखाई देने लगीं।
9526 बोतल ब्रांडेड शराब बरामद
ट्रक जब्त कर शराब की पेटियों की गिनती करने पर कुल 9526 बोतल ब्रांडेड शराब पाई गई, जिनका आकलन करने पर 3529.83 लीटर शराब पाई गई। इस मामले में ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी संजय कुमार के रूप में की गई।
पुलिस की पूछताछ में चालक ने बताया कि पंजाब से शराब की खेप लेकर उसे सिलीगुड़ी पहुंचाना था। हालांकि पुलिस का मानना है कि चालक झूठ बोल रहा है और उसे बिहार में ही कहीं शराब पहुंचाना था। बताते चलें कि इसके एक दिन पहले भी नावानगर में पटना उत्पाद टीम की संयुक्त छापेमारी मेंं 18 चक्का कंटेनर से 8644 लीटर शराब की खेप बरामद करते हुए चालक और खलासी को गिरफ्तार किया गया था।
लगातार शराब तस्करी की बड़ी खेप मिलना इस बात की ओर इशारे कर रहा है कि शराब तस्करों में पुलिस और उत्पाद टीम का कोई खौफ नहीं है, जिससे वे धड़ल्ले से शराब की बड़ी खेप पहुंचाने में लगे हैं।
