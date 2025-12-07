Language
    बिहार में रातोंरात बदल गई हलवाई की किस्मत! खाते में आए 600 करोड़ रुपये; पढ़ें पूरा माजरा

    By Srikant Dubey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:02 PM (IST)

    खाता धारक जितेंद्र साह। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, सिमरी (बक्सर)। तिलक राय के हाता थाना क्षेत्र के बड़का राजपुर गांव में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक साधारण परिवार से संबंध रखने वाले जितेन्द्र साह के फिनों बैंक खाते में अचानक 600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दिखाई देने लगी।

    हलवाई का काम करने वाले जितेन्द्र साह महज सौ रुपये निकालने गांव में संचालित ग्राहक सेवा केंद्र पर पहुंचे थे, लेकिन पासबुक अपडेट करने के दौरान जब खाते में इस तरह की भारी-भरकम रकम दिखी, तो वह हक्का-बक्का रह गए।

    जितेन्द्र साह ने बताया कि उनके खाते में पहले मात्र 478 रुपये 20 पैसे जमा थे। रोज की जरूरत के लिए वह सिमरी बाजार जाने से पूर्व सौ रुपये निकालने पहुंचे थे। तभी सीएसपी संचालक ने बताया कि खाते में अरबों की राशि दिख रही है। पहले तो उन्हें इस पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन बार-बार जांच में रकम की वही स्थिति दिखने पर उनके होश उड़ गए।

    खाते में इतनी बड़ी राशि की जानकारी मिलते ही उन्होंने आनन-फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मामला गंभीर होने के कारण पुलिस भी तुरंत सक्रिय हो गई।

    तकनीकी गड़बड़ी की आशंका

    थानाध्यक्ष पूजा कुमारी ने बताया कि यह मामला किसी बड़ी तकनीकी गड़बड़ी या साइबर फ्रॉड से जुड़ा हो सकता है। खाताधारक को बैंक से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ साइबर थाना भेजा गया है। वहां बैंक अधिकारियों और साइबर विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाएगी कि यह रकम कहां से और कैसे खाते में पहुंची।

    साथ ही, इस बात की भी जांच होगी कि कहीं किसी गिरोह द्वारा अवैध धनराशि को खाते में ट्रांसफर कर काला धन खपाने की कोशिश तो नहीं की गई है। इधर इलाके में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हैं कि एक मामूली मजदूरी करने वाले व्यक्ति के खाते में इतनी भारी-भरकम राशि कैसे पहुंच गई।

    पुलिस और बैंक की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि यह किसी बैंकिंग सिस्टम की त्रुटि है या साइबर अपराध से जुड़ा कोई नया मामला। फिलहाल, मामले को लेकर गांव से लेकर बैंक प्रशासन तक में खलबली मची हुई है।