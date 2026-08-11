बिहार के ये 4 जिले सबसे गर्म, IMD ने किया चिह्नित; केंद्र ने लोकसभा में बताई बचाव की तैयारी

जागरण संवाददाता, बक्सर। बीते कई वर्षों से जिले में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ रहा है। बिहार के दक्षिण-पश्चिमी जिले राज्य के सबसे गर्म क्षेत्रों में शामिल हैं।

लोकसभा में प्रस्तुत आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम बिहार के चार जिलों बक्सर, रोहतास (डेहरी), औरंगाबाद और कैमूर को बिहार के सर्वाधिक तापमान वाले जिलों में चिह्नित किया है।

सांसद सुधाकर स‍िंह ने संसद में उठाया मुद्दा

स्थानीय सांसद सुधाकर सिंह ने इस बारे में सवाल पूछा था। उन्होंने यह भी पूछा था कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं।

इसके जवाब में केंद्र ने राज्य सरकार से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि बिहार मौसम सेवा केंद्र ने बक्सर के सभी प्रखंडों में आटोमैटिक वैदर स्टेशन लगाए हैं।

इससे स्थानीय स्तर पर सटीक पूर्व चेतावनी दी जा सकती है। तापमान वृद्धि के प्रभाव कम करने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए बक्सर व आसपास व्यापक पौधरोपण अभियान चलाया गया।

पिछले पांच वर्षों में बक्सर, रोहतास और कैमूर में 1,63,04,932 पौधे लगाए गए। इन पर 243.96 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए।

जलवायु अनुकूल खेती के ल‍िए जागरूकता

बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ‘बिहार स्टेट हीट एक्शन प्लान’ तैयार किया है। इसके तहत अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में आपदा पूर्व तैयारियों और जन-जागरूकता को प्राथमिकता दी जा रही है।

बक्सर व पड़ोसी जिलों में कृषि व जल संसाधन सुरक्षित रखने के लिए केंद्रीय और राज्य योजनाएं लागू हैं। राष्ट्रीय अनुकूलन कोष से ‘क्लाइमेट स्मार्ट विलेज’ परियोजना के लिए 23.06 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।

इससे किसानों को जलवायु-अनुकूल खेती के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ‘जल जीवन मिशन’, ‘पर ड्राप मोर क्राप’ और सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं से जल संरक्षण बढ़ाया जा रहा है। ‘आपदा मित्र योजना’ से स्थानीय आपदा प्रबंधन दल तैयार किए जा रहे हैं।