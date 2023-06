Bihar: दरवाजे पर कचड़ा फेंकने के विवाद में ईंट-पत्थर से हमला, 15 दिन पहले गांव लौटे युवक की इलाज के दौरान मौत

Bihar Crime भोजपुर जिले के जगदीशपुर के एक गांव में एक युवक की जान चली गई। दो पक्ष कचरा फेंकने को लेकर भिड़-गए। जिसमें जमकर ईंट-पत्थर चले। हमले में युवक संदीप घायल हो गया था। जिसका पीएमएसएच में इलाज चल रहा था। बुधवार को संदीप ने दम तोड़ दिया। इधर उसकी मौत के बाद उसके घर में कोहराम मच गया है।

Bihar:भोजपुर में युवक की इलाज के दौरान मौत

संवाद सहयोगी जगदीशपुर, (भोजपुर)। अनुमंडल के धनगाई थाना क्षेत्र के खैरहा गांव में 26 जून सोमवार को हुई दरवाजे पर कचड़ा फेकने के मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट हुई। हमले में गंभीर रूप से जख्मी युवक संदीप शर्मा ने इलाज के दौरान बुधवार को पटना पीएमसीएच में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार, सोमवार को खैरहा गांव में घर के सामने कूड़ा फेंकने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान खूब लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चले। मारपीट की इस घटना में जगदीश शर्मा का पुत्र संदीप शर्मा (22 साल) गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी हालत में परिजन युवक को लेकर अनुमंडलीय अस्पताल जगदीशपुर लेकर गए। वहां से डॉक्टरों ने संदीप को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया था। इसके बाद, परिजनों ने घायल युवक को पटना पीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां बुधवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गया। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। धनगाई थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार भास्कर ने छापेमारी कर इस घटना के आरोपी कमिन्दर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। छह के खिलाफ केस दर्ज इस मामले में मृत युवक की मां उर्मिला देवी के बयान पर कमिन्दर शर्मा और इसकी पत्नी, बेटे, बहू के अलावा मुन्ना शर्मा, राजदेव शर्मा सहित कुल छह लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी हुई है। तीसरे नंबर पर था संदीप मृत युवक चार भाइयों में तीसरे नंबर पर था। संतोष शर्मा, सोनू शर्मा और संदीप पुणे मे रहकर प्राइवेट जॉब करते है। जबकि छोटा गुडू शर्मा गांव पर ही रहकर पढाई करता है। बताया जाता है कि 15 दिन पहले ही संदीप शर्मा पुणे से अपने गांव खैरहा आया था। मृतक को दो बहनें भी हैं।

