मृतक 32 वर्षीय मंटू साव संदेश थाना क्षेत्र के अखगांव गांव निवासी राम कुमार साव का पुत्र था। वह मजदूरी करता था। बुधवार को उसका शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल आरा लाया गया। उसके हाथ में जख्म के निशान पाए गए हैं। मृतक के भाई सिंटू साव ने बताया कि सांप के डसने के बाद उसे ओझा के पास ले गए थे।

Bhojpur: भोजपुर में खाट पर हाथ लटका कर सोया था युवक, जहरीले सांप के डसने से हो गई मौत

Your browser does not support the audio element.